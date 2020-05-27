Во Владивостоке обсудили будущее литературы после карантина

Москва, 27 мая. На онлайн-ресурсах Восточного экономического форума и агентства ПримаМедиа состоялась трансляция круглого стола "Литературный процесс на Дальнем Востоке: Приморский край". Мероприятие было организовано при поддержке Фонда Росконгресс и открыло цикл круглых столов, посвященных Общероссийской литературной премии "Дальний Восток" им. В.К. Арсеньева.

В обсуждении приняли участие члены жюри премии, писатели, журналисты и представители власти, среди них российский писатель, победитель в номинации "Длинная проза" премии "Дальний Восток" им. В.К. Арсеньева Андрей Геласимов, члены жюри премии "Дальний Восток" им. В.К. Арсеньева Василий Авченко и Наталья Милянчук, директор Научной библиотеки ДВФУ Сергей Соловьев, руководитель дирекции творческих проектов Фонда Росконгресс Екатерина Иванова и другие. Модерировал дискуссию куратор премии "Дальний Восток" Вячеслав Коновалов.

Участники круглого стола обсудили особенности творческого процесса в условиях самоизоляции, влияние глобальной пандемии на разные виды искусства и литературное творчество, трансформацию литературных и других творческих премий, а также поделились прогнозами по функционированию отрасли культуры после окончания карантина.

"Карантин несет как отрицательные, так и положительные последствия для культуры и искусства. Все отрасли искусства несут серьезные финансовые потери: закрыты театры, музеи, приостановлено кинопроизводство. В то же время нахождение в вынужденном карантине позволяет придумывать новые проекты и выходить на новый уровень их воплощения. Пожалуй, единственная отрасль, которую не так сильно затронул карантин, - это как раз литературное творчество. Писатели, поэты, художники слова имеют возможность трудиться и заниматься любимым делом не выходя из дома", – сказала руководитель дирекции творческих проектов Фонда Росконгресс Екатерина Иванова.

Среди положительных последствий режима самоизоляции участники отметили увеличение читательской активности. "По нашим данным, потребность в литературе, в том числе учебной и научной, увеличилась на 38%. Муниципальные библиотеки отмечают двукратный рост: люди читают на карантине, обращаются к домашним коллекциям и ждут не дождутся открытия библиотек, чтобы получить новинки", – сообщил директор Научной библиотеки ДВФУ Сергей Соловьев.

Также участники круглого стола обсудили интенсивное проникновение новых технологий в сферу искусства. По словам российского писателя, победителя в номинации "Длинная проза" премии "Дальний Восток" им. В.К. Арсеньева Андрея Геласимова, в будущем может быть востребован онлайн-формат проведения премий. Тем не менее, по общему мнению участников, ничто не сможет заменить полноценного живого общения.

Суммируя мнения участников о будущем литературного творчества после карантина, модератор дискуссии, куратор премии "Дальний Восток" Вячеслав Коновалов сказал: "Карантин, то время, которое мы проводим в замкнутом пространстве, не только мотивирует нас больше читать, а писателей – больше писать. Это мотивирует нас на новые темы, новые возможности. Карантин стимулирует не только традиционное творчество, но и творчество онлайн, которое направлено на изучение человека, ищет новые лица и новых героев. И, наверное, литературой нового времени станет литература о человеке: она привнесет живую струю в те творческие поиски, которые увенчаются книгами, а те в итоге будут поданы на соискание премии им. Арсеньева".

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