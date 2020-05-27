Александр Моор: треть доплат работающим с зараженными COVID-19 идет из бюджета региона

ТАСС, 27 мая. Фактически треть доплат медицинским специалистам, работающим с зараженными коронавирусной инфекцией, идет из бюджета Тюменской области. Об этом сообщил 26 мая в эфире Первого канала губернатор региона Александр Моор.

"Одновременно с федеральными и президентскими доплатами мы ввели свои, причем некоторые специалисты могли претендовать сразу на президентские, федеральные и региональные выплаты. Но мы свой региональный перечень специальностей расширили, потому что в первые два попали не все (работающие с носителями COVID-19 – прим. ТАСС). Например, мы доплачиваем сотрудникам лабораторий, патологоанатомических служб, немедицинскому персоналу, который работает в таких госпиталях. В апреле общий фонд доплат составил 113 млн рублей, из них 38 млн – областные средства. За май расчет составляет 335 млн рублей, из них 38 млн рублей – областные. Фактически треть доплат идет из областного бюджета", - рассказал Моор.

По его словам, федеральные деньги получены и своевременно доведены до лечебных учреждений. "Суммы за апрель выплатили еще между майскими праздниками, сегодня заканчиваем расчет за май, задача до конца мая – 29 мая последний рабочий день – перечислить все деньги на карточки медработникам. Все, кому положены деньги за работу в зоне риска, их получили", - рассказал он.

Говоря о профилактике социального напряжения в вопросах о допвыплатах медикам, губернатор отметил, что в условиях любых изменений в сфере оплаты труда, касающихся значительного количества людей, независимо от отрасли, надо решение вопросов жестко администрировать. "Если пускается на самотек – всегда будут вопросы, недовольства, проблемы", - констатировал Моор, добавив, что за апрель в регионе допвыплаты получили 2210 человек.

"Было важно не только аккуратно начислить, не забыть работающих с ковидными больными, но еще всем разъяснить, причем не только получившим, но и не получившим деньги, тем, кто считал, что на них может претендовать. Там, где была налажена хорошая коммуникация главных врачей, экономических служб со своими специалистами, все прошло спокойно, а где коммуникация хромала, были вопросы", - рассказал глава Тюменской области. Он добавил, что "было много встреч в коллективах, работала горячая линия, чтобы на эти вопросы получить быстрые и прямые ответы. Идеальных ситуаций не бывает, вопросы были, важно было пояснить почему так, а не иначе, если нужно – несколько раз".

Говоря о том, что регион одним из первых в РФ пошел на ослабление карантинных мер, губернатор отметил, что в Тюменской области подходили к этому решению аккуратно. "Смотрели за коэффициентом распространения инфекции, 17 мая он стал меньше 1. Второй показатель связан со свободным коечным фондом, у нас он выполнялся достаточно давно и сейчас даже превышает показатели, предписанные нам Минздравом РФ – вместо 770 у нас их 920", - сказал Моор. Объем тестирования, добавил он, в регионе нарастили достаточно давно, сейчас он в четыре раза больше, чем необходимо для перехода на первый этап. "Когда все три показателя были выполнены, мы с 17 мая перешли к первому этапу ослабления, дали возможность работать предприятиям сферы услуг, непродовольственным магазинам площадью до 400 кв. м, имеющим отдельный вход. Вторую неделю живем в таком режиме, число положительных тестов достаточно стабильное. Надеюсь, да и все предприниматели ждут, что сможем перейти к следующему этапу снятия ограничений", - выразил надежду Александр Моор.

Губернатор Тюменской области накануне принял участие в программе Первого канала "Право на справедливость". Гостем программы и основным собеседником ведущего был министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он ответил на вопросы о медицине в условиях коронавируса и говорил, в частности, о выплатах медикам, работающим с пациентами с COVID-19, а также о плановой медицинской помощи по заболеваниям, не связанным с новым коронавирусом.