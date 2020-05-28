Тюменский губернатор принял участие в заседании под председательством вице-премьера РФ

ТАСС, 28 мая. Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в онлайн-заседании президиума (штаба) правительственной комиссии по региональному развитию, которое провел зампред правительства РФ Марат Хуснуллин. В режиме видеоконференции участники обсудили меры по поддержке строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства.

По мнению Моора, реализацию всех региональных жилищных программ в 2020 году правительство Тюменской области сможет продолжить в полном объеме, на эти цели выделено более 5 млрд рублей. Как уточнили в пресс-службе главы региона со ссылкой на главное управление строительства, в рамках регионального проекта "Жилье" до 2024 года в Тюменской области необходимо ввести более 11 млн кв. м жилья, из них в 2020 году – 1,756 млн. В регионе осуществляют свою деятельность 89 застройщиков многоквартирных домов. Ведется строительство 216 жилых зданий общей площадью 2,9 млн кв. м. За первый квартал уже введено 221,8 тыс. кв. м жилья.

"В апреле в регионе наблюдалось некоторое сокращение объемов продаж новостроек. По мнению специалистов, уже сейчас ситуация начинает меняться в лучшую сторону, покупательская активность растет, в том числе в связи с запуском федеральной программы льготной ипотеки по ставке 6,5% годовых", - сказано в сообщении.

Предложения кабмина РФ

Правительство РФ подготовило около 200 предложений, которые помогут снизить негативное влияние пандемии коронавируса на строительную отрасль, сообщил в ходе заседания Хуснуллин. "Мы провели большую работу по разработке комплекса мер по поддержке строительной отрасли и включению ее в нацплан по поддержке экономики. Мы подготовили порядка 200 предложений, которые помогут минимизировать негативное влияние на отрасль. Большое внимание уделили строительству жилья. Задачи достижения показателей нацпроектов никто не снимал, поэтому вам необходимо настраивать работу региональными застройщиками", - передает пресс-служба правительства слова Хуснуллина.

Он также отметил, что Фонд защиты прав дольщиков должен составить дорожные карты по каждому долгострою и оперативно выносить их на заседания наблюдательного совета фонда. Кроме того, региональные власти должны представить планы по строительству новых домов для расселения граждан из аварийного фонда, в правительстве готовы ускорить выделение финансирования на эти цели.

По словам Хуснуллина, не во всех субъектах РФ региональные штабы по развитию строительной отрасли работают в должном режиме. "Прошу Минстрой оказать коллегам содействие в наладке механизмов работы", - добавил он.