Пожилые тундровики и семьи с детьми в ЯНАО получили кочевые выплаты в двойном размере

ТАСС, 28 мая. Более 4 тыс. семей в Ямало-Ненецком автономном округе, ведущих традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера, получили в этом месяце дополнительную меру социальной поддержки. Размер единовременной региональной выплаты - 5 тыс. рублей на каждого пожилого жителя тундры или несовершеннолетнего ребенка. Столько же составляет сумма "кочевых", которые они получают ежемесячно, сообщают в пресс-службе губернатора.

Дополнительно по 5 тыс. рублей получили 2600 семей тундровиков на каждого несовершеннолетнего ребенка, а также более 1600 пенсионеров. Для них "майские кочевые" в итоге составили 10 тыс. рублей.

"Пенсионеры и семьи с детьми - самые социально уязвимые категории среди тундрового населения. Наша задача - помочь им пережить период пандемии, оказать всестороннюю поддержку. Дети тундровиков уже с апреля кочуют вместе с родителями, для них учебный год закончился раньше. Школы обеспечили ребят продуктовыми наборами и необходимой одеждой сразу на несколько месяцев. Но семьи тундровиков в основном многодетные, и мы понимаем, что им сейчас нужна дополнительная помощь. Не меньше нуждаются в поддержке и пожилые. Процесс своевременного перечисления средств контролируется правительством округа. Важно, чтобы деньги получил каждый, кто на них рассчитывает", - приводят в пресс-службе слова вице-губернатора ЯНАО Ирины Соколовой.

"Помощь незащищенным категориям жителей тундры в период пандемии оказана своевременно. Перечисления произведены автоматически, на счета получателей. Дополнительных заявлений на получение единовременной социальной выплаты из регионального бюджета от тундровиков не потребовалось", - сказано в сообщении.

Поддержка студентов и аспирантов

Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поддержал предложение по выплате социальной стипендии в 4,5 тыс. рублей студентам из числа коренных малочисленных народов Севера на всей территории Ямала с 2021 года. Дополнительно в регионе будет увеличен размер компенсации расходов на оплату обучения студентам-заочникам из числа КМНС с 30 до 50 тыс. рублей. Также аспиранты из числа представителей КМНС смогут претендовать на гранты в размере 100 тыс. рублей в год. Такая мера, по мнению региональных властей, будет стимулировать аспирантов в период обучения уделять больше внимания публикации своих трудов, участвовать в научных конференциях, этнографических экспедициях для сбора материалов, подготовке к защите научной работы. В настоящее время материальная помощь предоставляется им в размере одного прожиточного минимума или в троекратном размере, если аспирант имеет статус малоимущего.

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, на Ямале проживают около 42 тыс. представителей коренных малочисленных народов Севера (13% от всех представителей КМНС России). Ненцы - 30,6 тыс. (73%), ханты - 9 тыс. (22%), селькупы - 2 тыс. (5%). Кочевой образ жизни ведут 16,5 тыс. человек. С 2002 по 2010 годы численность коренных северян на Ямале увеличилась более чем на 4 тыс. человек (11,5%).