Стали известны победители Всероссийского конкурса социальных проектов "Инносоциум"

Москва, 28 мая. Подведены итоги Всероссийского конкурса социальных проектов "Инносоциум", организаторами которого выступают Фонд Инносоциум - социальная платформа Фонда Росконгресс - и Благотворительный фонд "Искусство, наука и спорт".

В финале за победу в пяти номинациях боролись 25 проектов, подготовленных студентами и студенческими коллективами со всей России. Каждый финалист презентовал свой проект во время онлайн-трансляции на интернет-площадках Фонда Росконгресс и конкурса "Инносоциум".

"Конкурс стал успешной площадкой для реализации потенциала молодых людей, воплощения в жизнь проектов, которые могут внести существенный вклад в прорывное развитие социальной сферы. О его особой актуальности и востребованности говорит количество участников. Совет Федерации выступает за всестороннее развитие подобных инициатив", – отметила председатель жюри конкурса "Инносоциум", заместитель председателя Совета Федерации Российской Федерации Галина Карелова.

Окончательное решение члены жюри приняли непосредственно в ходе онлайн-трансляции.

В специальной номинации "Бережем старших", учрежденной совместно с Советом Федерации РФ, победил проект "Комплекс устройств SUPPY", представленный Екатериной Востровой из Уральского института управления (филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации). Проект SUPPY – это комплекс устройств для оказания помощи тяжелобольным людям. Он включает кресло-кровать, компьютерную мышь для людей с ДЦП и противопролежневый матрас.

В номинации "Развитие территорий" победу одержал проект "Слушай город" Анастасии Селиверстовой из Санкт-Петербургского государственного университета. Она собирается разработать документальные аудиоэкспедиции по наукоградам России на базе мобильного приложения.

Лучшим в номинации "Культура: региональные инициативы" был признан проект "Полка историй". Его автор Александр Аксютин из Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" хочет адаптировать произведения классической русской литературы для современной молодежи. "Полка историй" – это пять произведений в прозе и пять поэтических сборников, опубликованных в социальной сети Instagram, в аккаунте библиотеки им. Н.А. Некрасова.

Победителем в номинации "Женское лидерство" стал проект "На ее стороне". Анна Акимова из Московского государственного института международных отношений (университета) МИД Российской Федерации планирует снять 20 диалогов с мужчинами о женском лидерстве. Таким образом девушка рассчитывает привлечь внимание мужчин к проблеме гендерного неравенства, показать, что многие из них могут и хотят поддерживать женщин в их стремлениях.

Наконец, победа в номинации "Молодежное предпринимательство" досталась образовательному проекту "Цифровой патруль" Дениса Родичева из Поволжского института управления имени П.А. Столыпина (филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации). Проект представляет собой серию лекций и образовательных игр для школьников и направлен на борьбу с киберпреступностью.

Каждый лауреат получит премию в размере 500 тыс. рублей из средств партнеров конкурса на дальнейшую разработку и реализацию своих проектов.

"Мы проводим конкурс уже второй год и видим, как он набирает обороты. Финал получился очень интересным. Особенно приятно видеть столько творческих молодых ребят, которые стремятся сделать жизнь других людей лучше. Выбрать среди них победителей оказалось очень непросто. Я считаю, что все они являются победителями. Мы будем поддерживать наших финалистов в дальнейшем, в том числе продвигая их проекты на крупных международных мероприятиях, в которых участвует наш фонд", – отметила заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Фонда Инносоциум Елена Маринина.

Конкурс "Инносоциум" проходит при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, а также Российского союза ректоров.

Партнерами конкурса являются: Совет Федерации, культурная платформа "АРТ-ОКНО", ЕВРАЗ, Mars и Агентство стратегических инициатив. Информационные партнеры – МИА "МИР", ИД "Комсомольская правда", Агентство социальной информации и Студенты Москвы.

В общей сложности в 2020 году в конкурсе приняли участие 635 проектов от студентов 256 вузов из 70 регионов России.

Цель конкурса – привлечь внимание к актуальным социально значимым проблемам и способам их решения, выявить и поощрить талантливых студентов на разработку и реализацию социальных проектов, развить у них необходимые для этого навыки, а также распространить эффективный опыт социального проектирования в студенческой среде.

Возрастная категория 6+.