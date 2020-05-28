OZON: Средний Урал вошел в тройку лидеров по размещению товаров на крупнейшем маркетплейсе

ТАСС, 28 мая. Свердловская область вошла в тройку лидеров по размещению товаров на крупнейшем маркетплейсе, сообщили в четверг в пресс-службе Корпорации развития Среднего Урала (КРСУ) со ссылкой на экспертов OZON Group.

"Количество уральских компаний, реализующих товары на одной их крупнейших в РФ онлайн-платформ, превысило 100 по данным на май 2020 года, еще 500 предприятий находятся в процессе регистрации товаров. Об этом рассказали эксперты OZON в ходе совместного с КРСУ и Центром развития туризма Свердловской области онлайн-вебинара для предприятий малого и среднего бизнеса региона", - сказано в сообщении корпорации.

Обучающие семинары в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" по выходу компаний на рынок e-commerce региональные институты развития Свердловской области инициировали в начале 2020 года.

"Предоставляя возможность для сбыта продукции, маркетплейсы становятся драйвером развития бизнеса в регионе. За счет выхода на новые рынки у компаний возрастает потребность в инвестировании и наращивании производственных мощностей. Как институт инфраструктурного развития, мы готовы предложить компаниям решения по расширению и модернизации производств. Это могут быть как земельные участки с бесплатным подключением к инфраструктуре, так и готовые современные помещения", - отметил генеральный директор Корпорации развития Среднего Урала Максим Прачик.

"В условиях пандемии онлайн-площадки остаются одним из основных доступных каналов продаж для уральских предпринимателей. Реализация товаров посредством маркетплейса позволяет сократить маркетинговые и рекламные расходы, получить доступ к тысячной аудитории покупателей и масштабировать бизнес по всей России", - сказано в сообщении пресс-службы КРСУ.

"В текущей ситуации мы добавили интернет-платформы в структуру каналов продаж. На семинаре, организованном Корпорацией развития Среднего Урала в феврале, мы получили поэтапную инструкцию по выходу в онлайн-торговлю и сразу заключили соглашение с площадкой OZON", - приводят в пресс-службе КРСУ слова директора производственного объединения "Уральские источники" Григория Гоштейна.

Первый семинар для малого и среднего бизнеса "Рынок онлайн-торговли – возможности для малого и среднего бизнеса" провели OZON Group и Корпорация развития Среднего Урала 20 февраля в Екатеринбурге. За шесть часов в ходе двух сессий более сотни уральских предпринимателей в сотрудничестве с представителями общественных бизнес-объединений и структур профильного регионального министерства обсуждали тенденции и перспективы на рынке онлайн-торговли, специфику каналов продаж, налаживали контакты, а также "примеряли" на себя партнерские программы OZON и оценивали открывающиеся возможности.

О КРСУ

Корпорация развития Среднего Урала создана правительством Свердловской области в 2010 году и является институтом инфраструктурного развития при региональном правительстве. Ключевыми направлениями ее деятельности являются территориальное развитие региона, инвестиционная деятельность, реализация механизмов государственно-частного партнерства и предоставление услуг для бизнеса. За период существования КРСУ в инфраструктуру инвестировано 20 млрд рублей, инвестиционный портфель - около 38 млрд рублей.

Об OZON

OZON — российский интернет-магазин. В 2019 году занял пятую позицию в рейтинге журнала Forbes "20 самых дорогих компаний Рунета-2019".