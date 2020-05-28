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Context. Diana Vishneva продлевает прием заявок на Конкурс молодых хореографов до 30 июня

Победитель получит грант на стажировку в одной из ведущих школ или компаний современного танца
Описание
© Пресс-служба фестиваля Context. Diana Vishneva

Москва, 28 мая. Фестиваль Context. Diana Vishneva вторично продлевает прием заявок на Конкурс молодых хореографов до 30 июня. Заявки принимаются на сайте фестиваля.

Конкурс молодых хореографов - важное направление фестиваля Context. Diana Vishneva, цель которого - поиск и поддержка новых имен в мире современного танца в России. Прием заявок от молодых хореографов со всей страны ведется на сайте фестиваля, лучшие из них попадут в шорт-лист конкурса, получат возможность создать новые работы и показать их осенью международному жюри, а также зрителям Москвы и Санкт-Петербурга.

"Многие хореографы этой весной не могли попасть в репетиционные залы из-за ограничительных мер, связанных с ситуацией в мире. Между тем идея конкурса заключается в том, что работа должна быть новой, задуманной специально для нашего фестиваля, и уже в заявке мы хотим увидеть видеозапись чернового варианта хореографии. Потому мы приняли решение увеличить сроки приема заявок до 30 июня", - говорит программный директор фестиваля, куратор конкурса Анастасия Яценко.

Подать заявку на участие могут все желающие хореографы до 37 лет - ограничений по образованию или стилю нет. Для этого необходимо заполнить анкету на сайте фестиваля, прикрепить видео предыдущих работ (при их наличии), а также видеозапись чернового варианта будущей работы с описанием ее деталей.

Чуть сдвинутся и сроки объявления победителей - жюри во главе с художественным директором фестиваля Дианой Вишневой берет время для отсмотра заявок и выбора пяти финалистов конкурса до 10 августа.

Организаторы покрывают расходы на дорогу и проживание для прошедших в финал участников. Победитель конкурса получит грант на стажировку в одной из ведущих школ или компаний современного танца.

Финал Конкурса молодых хореографов откроет программу восьмого фестиваля Context. Diana Vishneva 14, 15 октября в Москве и 18 октября в Санкт-Петербурге.

Финалистами и победителями конкурса Context в разные годы становились Владимир Варнава, Ольга Васильева, Лилия Бурдинская, Константин Кейхель, Ольга Лабовкина, Ольга Тимошенко, Павел Глухов и другие, их имена сегодня знакомы всем, кто интересуется современной хореографией, они активно работают в России и за рубежом.

Фестиваль Context. Diana Vishneva проходит при поддержке Министерства культуры РФ, департамента культуры Москвы, при содействии посольства Израиля в РФ и Итальянского Института культуры. Официальные партнеры - группа ИЛИМ, отели Метрополь, Азимут.

Полные условия участия в конкурсе на сайте фестиваля.

Дополнительная информация — press@contextfest.com

Международный фестиваль современной хореографии Context. Diana Vishneva знакомит зрителя с лучшими достижениями в мире современного танца, стирает границы между жанрами и помогает молодым талантам раскрыться. Впервые фестиваль состоялся в 2013 году и быстро стал значимым событием культурной жизни Москвы и Санкт-Петербурга. Программа фестиваля включает зарубежные и российские постановки, кинопоказы, лекции, дискуссии и мастер-классы.

Возрастная категория 16+. 

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