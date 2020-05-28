Студенты Санкт-Петербурга присоединились к работе горячей линии "Мы Вместе"

Москва, 28 мая. Фонд Росконгресс и Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна (СПБГУПТД) заключили соглашение о сотрудничестве в рамках реализации проекта круглосуточной общероссийской горячей линии "Мы вместе". Документ подписали председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев и проректор по информационной политике и приему СПБГУПТД Анна Коробовцева.

В рамках действующего соглашения студенты очной формы обучения СПБГУПТД и других государственных вузов Санкт-Петербурга, входящих в программу занятости студентов высших учебных заведений на территории Российской Федерации, разработанную Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, выступят в качестве операторов горячей линии. В их задачи будет входить консультирование пожилых и маломобильных людей по вопросам приобретения и доставки продуктов и лекарств.

"Студенты – это люди, которые в ближайшем будущем станут основой развития общества и экономики России. На них лежит большая ответственность в это непростое время. Работая на горячей линии и помогая таким образом людям старшего поколения, они не только могут получить неоценимый опыт, но и проявить свои деловые и человеческие качества. Уверен, это пригодится им в их дальнейшей деятельности и жизни", – отметил председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

"Развивающийся кризис затронул практически все социальные группы. Особенно непросто сейчас приходится нашим согражданам старшего поколения, но и студенты столкнулись с большим количеством трудностей. Очень символично и в духе нашего города выглядит то, что в рамках проекта под названием "Мы вместе" люди, оказавшиеся в тяжелых жизненных обстоятельствах, помогают друг другу. Студенчество России и Санкт-Петербурга не раз подставляло плечо своей Родине. Мы уверены, что и в этот раз ребята проявят свои лучшие качества", – поделилась своим мнением проректор по информационной политике и приему СПБГУПТД Анна Коробовцева.

Студенты-волонтеры Санкт-Петербурга прошли онлайн-обучение по специальной методике, подготовленной специалистами Фонда Росконгресс. Отдельное внимание в рамках сотрудничества Фонда и СПБГУПТД уделяется информационной работе. Так, на Интернет-портале СТУДРАБОТА.РФ регулярно планируется к размещению информация о проводимых Фондом Росконгресс мероприятиях.

Акция #МыВместе проводится во всех регионах страны. Участники акции: Фонд Росконгресс, Общероссийский народный фронт, Ассоциация волонтерских центров, Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере здравоохранения "Волонтеры-медики", "Волонтеры Конституции", ПАО "Ростелеком", ПАО "МТС", предприниматели, НКО и обычные граждане.

Колл-центр работает в круглосуточном режиме.

Телефон горячей линии: 8 (800) 200 3411.

Возрастная категория 12+.