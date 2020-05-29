Новикомбанк отчитался по РСБУ за первый квартал 2020 года

Москва, 29 мая. Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, в первом квартале 2020 года продолжил эффективно оказывать финансовую поддержку предприятиям высокотехнологичных отраслей промышленности, следует из отчета банка по РСБУ.

Результаты деятельности банка за отчетный период в значительной мере определялись увеличением качественного кредитного портфеля. Устойчивые темпы развития бизнеса и положительные результаты деятельности Новикомбанка обеспечиваются современными банковскими продуктами, прочными рыночными позициями банка и его репутацией надежного делового партнера, а также пониманием потребностей клиентов.

О высоком качестве активов говорит подтверждение рейтинга Новикомбанка на уровне Ba3 от международного агентства Moody’s c сохранением прогноза "стабильный", которое состоялось благодаря активному развитию банка, несмотря на действие общих для банковской системы негативных факторов, связанных с глобальным развитием мирового финансово-экономического кризиса.

Традиционно, наибольшую часть ресурсной базы банка составляют средства клиентов, объем остатков на счетах которых за первый квартал увеличился.

В течение первого квартала Новикомбанк продолжил участвовать в финансировании национальных проектов, которые реализует, в том числе, и контролирующий акционер Новикомбанка - Госкорпорация Ростех.

Среди заемщиков Новикомбанка – ведущие предприятия самолето- и вертолетостроения, судостроения и машиностроения, нефтегазового комплекса и других высокотехнологичных отраслей, а также их кооперации, включая предприятия малого и среднего бизнеса. Банк полностью адаптировал свою продуктовую линейку с учетом потребностей предприятий промышленности, выполняющих приоритетные задачи государства. Так, в первом квартале Новикомбанк активно оказывал поддержку предприятиям, реализующим программы в сфере здравоохранения, стал участником программ льготного кредитования системообразующих предприятий и авиастроения.

"Положительный финансовый результат в первом квартале говорит о том, что даже в сложный период, когда весь мир столкнулся с угрозами, связанными с распространением коронавирусной инфекции, резким падением цен на нефть, банк справляется с вызовами и оказывает своевременную и качественную поддержку партнерам для реализации актуальных в масштабах всей страны задач. Так, мы сосредоточились на поддержке проектов в области здравоохранения, авиастроения, участвуем в программах льготного кредитования. Важно, что мы предлагаем продукты, оптимальные в конкретных условиях и для поставленных задач. Таким образом, Новикомбанк постоянно подтверждает статус опорного банка российской промышленности", - отметила председатель правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.

АО АКБ "НОВИКОМБАНК" входит в 20 крупнейших банков России. Предоставляет полный спектр банковских услуг на всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей, авиации и автопрома. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов. Агентство АКРА присвоило Новикомбанку рейтинг на уровне А (RU) - высокий уровень кредитоспособности и надежности. "Эксперт РА" присвоило банку рейтинг кредитоспособности ruА- со стабильным прогнозом. Рейтинг международного агентства Moody's – Ва3, прогноз стабильный. Новикомбанк является членом Союза машиностроителей России. Председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева курирует Воронежское региональное отделение СоюзМаш России. ​​​​