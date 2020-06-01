"Сибкабель" усовершенствовал процесс испытания материалов

ТАСС, 1 июня. АО "Сибкабель" (входит в ООО "Холдинг Кабельный Альянс", объединяющий кабельные активы Уральской горно-металлургической компании) приобрело современный гидравлический пресс, с помощью которого будут изготавливаться образцы материалов для испытаний.

"Ежемесячно на завод поступает около 100 тонн пластикатов и 50-60 тонн каучуков от разных поставщиков. Изготовление испытательных образцов имеет решающее значение в процессе контроля качества готовой продукции. Если проскочит малейший брак, придется снимать всю партию кабеля, что чревато финансовыми потерями и неисполнением обязательств перед партнерами", - приводят в пресс-службе УГМК слова начальника технического бюро предприятия Алексея Болотникова.

Оборудование стоимостью 2,3 млн рублей уже смонтировано в механической лаборатории завода. Существенное преимущество в том, что пресс предназначен любого вида материалов (углепластикатов, стеклопластикатов, резины, резиноасбестовых смесей и др.), используемых при наложении изоляции и оболочки на всю кабельную номенклатуру завода.

Пластины для испытаний изготавливаются под давлением до 100 тонн и при температуре до 350 градусов. Эти показатели регулируются автоматически с помощью современной системы управления. Автоматика позволяет изготавливать качественные образцы и получать предельно точные результаты испытаний, определяющих физико-механические характеристики, такие как процент удлинения и предел прочности сырья.

Для удобства в управлении прессом было разработано приложение для смартфона, которое позволит задавать технические параметры и следить за работой системы в режиме онлайн.

"Современное оборудование позволит вдвое сократить сроки проведения испытаний, выполнять заказы в более сжатые сроки и сэкономить финансовые ресурсы. А главное – это уверенность в качестве готовой продукции, что определяет безоговорочное доверие к нам постоянных партнеров", - подчеркнул директор АО "Сибкабель" Алексей Жужин.

О предприятии

Акционерное общество "Сибкабель" — предприятие в Томске, один из ведущих производителей кабельной продукции в России. Входит в ООО "Холдинг кабельный Альянс" и ООО "УГМК- Холдинг".

Предприятие ведет свою историю от эвакуации в 1941 году в Томск после начала Великой Отечественной войны двух московских заводов — "Москабель" и "Электропровод". Сейчас номенклатура выпускаемых заводом изделий включает свыше 20 тыс. марок кабелей и проводов. В составе завода пять цехов основного производства. Производственная площадь цехов — 60 тыс. кв. м, численность работающих — около 1170 человек. Наряду с АО "Электрокабель кольчугинский завод", АО "Уралкабель" и ПАО "НИКИ г. Томск" входят в ООО "Холдинг Кабельный Альянс", объединяющий кабельные активы УГМК.

О холдинге

ООО "Холдинг Кабельный Альянс" (ХКА) был создан в 2011 году. Производит продукцию для атомной промышленности, ТЭК, автомобильной и железнодорожной отраслей, предприятий связи, электроэнергетики и горнорудной промышленности.

ХКА является участником общественного проекта "Кабель без опасности", объединившего добросовестных участников рынка кабельно-проводниковой продукции (КПП). Использование высококлассного сырья и материалов является одним из условий выпуска безопасной и качественной КПП.

УГМК управляет более чем 40 предприятиями различных отраслей промышленности в 14 регионах России и за рубежом. Компания является единственным российским производителем цинка, вторым по величине производителем меди, также выпускает стальной прокат, драгоценные металлы и добывает уголь.