УЭХК активно участвует в финансировании борьбы с COVID-19 в Новоуральском городском округе

ТАСС, 2 июня. АО "УЭХК" (Уральский электрохимический комбинат, предприятие Топливной компании Росатома "ТВЭЛ" в Новоуральске) выделило почти 4 млн рублей на финансирование общегородской кампании защиты населения в период пандемии COVID-19. Это еще один вклад комбината в реализацию значимых для жителей Новоуральска благотворительных инициатив в рамках социального проекта "75 хороших дел", сообщили во вторник в отделе по связям с общественностью УЭХК.

Часть этих средств – более 2,5 млн рублей – направлена на приобретение лучевой трубки для компьютерного томографа, который будет использоваться исключительно для обследования людей с COVID-19.

Порядка 1,2 млн рублей Уральский электрохимический комбинат направил в Центр гигиены и эпидемиологии №31 ФМБА в Новоуральске на приобретение тест-систем и расходных материалов для проведения лабораторных исследований на выявление возбудителей новой коронавирусной инфекции.

"УЭХК предпринимает все необходимые меры для защиты населения Новоуральска. Благодаря этому удается сдерживать стремительное распространение болезни", - приводят в отделе слова генерального директора АО "УЭХК" Александра Белоусова.

О предприятии

АО "УЭХК" – ключевое предприятие Новоуральского промышленного кластера. Входит в разделительно-сублиматный комплекс Топливной компании Росатома "ТВЭЛ". Первая продукция предприятия – обогащенный уран – получена 11 ноября 1949 года диффузионным способом. С 1962 года разделительное производство УЭХК использует газоцентрифужную технологию. Сегодня в АО "УЭХК" сосредоточено около 50% российских и около 20% мировых промышленных мощностей по разделению изотопов урана. Более 80% продукции АО "УЭХК" поставляется на экспорт.

Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС. Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" обеспечивает ядерным топливом 73 энергетических реакторов в 13 странах мира, исследовательские реакторы в восьми странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота.