МИЦ "Известия" отмечает три года с момента создания

Москва, 2 июня. Первый и самый крупный частный мультимедийный информационный центр - МИЦ "Известия" - начал работу 2 июня 2017 года. О его создании было объявлено на Петербургском международном экономическом форуме.

Он был создан на базе новостных служб РЕН ТВ, Пятого канала, газеты "Известия", а также включил в себя мультимедийный портал IZ.RU, круглосуточный телевизионный канал "Известия" и городской телеканал Санкт-Петербурга "78".

Редакции всех входящих в МИЦ информационных ресурсов работают как единая служба новостей, которая производит контент для любой среды в любом формате. Ежемесячная аудитория флагманского портала IZ.RU увеличилась с тех пор в 3,6 раза (на 263%), общая онлайн-аудитория МИЦ "Известия" составляет сегодня более 50 млн человек, ТВ-аудитория - более 74 млн человек.

МИЦ "Известия" производит информационный контент для телеканалов РЕН ТВ и 5 канал, которые входят в топ-5 самых популярных каналов России.

За телеканалом "78" прочно закрепилась позиция главного городского телеканала Санкт-Петербурга с качественной актуальной повесткой.

В марте 2019 года МИЦ "Известия" открыл уникальную площадку для проведения мероприятий, брифингов, пресс-конференций, круглых столов - мультимедийный пресс-центр.