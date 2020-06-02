ПСБ расширил программу лояльности "Двойной кэшбэк"

Москва, 2 июня. ПСБ обновил программу лояльности по кредитной карте "Двойной кэшбэк" - число категорий, в которых начисляется повышенный кэшбэк, увеличилось втрое, а вместо действовавшего ранее одного пакета банк предложил три на выбор клиента. Максимальный кэшбэк составляет 10%.

Программа лояльности сформирована таким образом, чтобы поддержать клиентов в период восстановления деловой активности.

"В Москве и других российских городах постепенно начинается выход из режима самоизоляции, люди и бизнес привыкают работать в новых условиях. Обновляя программу лояльности, мы учитывали, как повлияла пандемия COVID-19 на образ жизни и привычки людей, какие товары и услуги наиболее востребованы. Поэтому, в частности, программой предусмотрены наиболее привлекательные условия при оплате такси и каршеринга, бензина, лекарств, товаров для благоустройства дома", - комментирует директор департамента розничного кредитования ПСБ Андрей Точеный.

Наполнение пакетов в программе лояльности учитывает потребительские предпочтения и структуру расходов основных клиентских сегментов.

Пакет "Досуг" предусматривает повышенный кэшбэк в категориях "такси/каршеринг" (10% от операции), "кино" (7%), "рестораны/фастфуд" (5%). В пакете "Семья" повышенный кэшбэк действует на категории "транспорт" (метро, общественный наземный транспорт, пригородные электрички), "аптеки", "дом/ремонт", в пакете "Авто" - на оплату штрафов, техобслуживание и мойки, бензин на АЗС.

За покупки во всех остальных категориях клиенты также получают кэшбэк в 1%. Кроме того, ПСБ возвращает на счет клиента 1% при погашении задолженности по кредитной карте.

Условия одинаковы и для онлайн-, и для офлайн-покупок.

Клиенты с активными картами "Двойной кэшбэк" могут выбрать подходящий пакет с 1 июня, а новые клиенты – после активации кредитной карты.

Помимо экономии за счет кэшбэка, клиент получает год бесплатного обслуживания кредитной карты – при условии, что он совершит операции на 1 тыс. рублей в первый месяц после активации. Для начисления баллов клиенту достаточно совершить по карте операции на 10 тыс. рублей в расчетном периоде.

Кредитную карту "Двойной кэшбэк" можно оформить как в отделении, так и оставив заявку дистанционно (через мобильное приложение, сайт, контакт-центр банка) и заказав доставку курьером.

Программа лояльности действует для всех клиентов-держателей кредитной карты "Двойной кэшбэк", а также для новых клиентов.

Описание программы.