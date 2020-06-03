Эксперты ВЭО России оценили меры поддержки российского бизнеса

Москва, 3 июня. Состоялась 27-я экспертная сессия Координационного клуба Вольного экономического общества России на тему "Российский бизнес: остаться в живых", в рамках которой эксперты проанализировали перспективы восстановления бизнеса после кризиса, оценили доступность мер антикризисной поддержки и внесли предложения по расширению программы помощи предпринимателям.

Президент ВЭО России Сергей Бодрунов отметил, что текущий кризис – самый серьезный из тех, с которыми приходилось сталкиваться российской экономике за последние 20 лет, и предложил экспертам в дискуссии сфокусировать внимание на мерах поддержки бизнеса – их эффективности, доступности и достаточности.

"Если мы хотим запустить экономический рост, ключевой пакет антикризисных мер должен быть направлен на помощь бизнесу, в реальный сектор экономики – в эпицентр кризиса", – добавил президент ВЭО России.

"Сегодня стратегическая задача - не только восстановить экономику, но и добиться структурных изменений, качественно новой динамики, и ключевую роль в этом должен сыграть бизнес, – подчеркнул Сергей Бодрунов. – Кто, как не бизнес, будет выводить экономику из рецессии, создавать ее новое качество, поэтому так важно поддерживать его сегодня".

Член Правления ВЭО России, заместитель директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв представил расчеты экспертов ИНП РАН, согласно которым в 2021 году в рамках реализации мероприятий общенационального плана восстановления экономики несырьевой экспорт вырастет на 5%, реальная заработная плата – на 2,5%, розничный товарооборот и обработка – на 3%, инвестиции – на 4,5%, что в сумме даст прирост ВВП на 2,5%.

"Цифры очень скромные, просто экономическая инерция даст рост ВВП в районе 2,6-2,8%", – отметил Александр Широв.

Экономист подчеркнул, что в плане действий, предложенном правительством, мы видим по большей части проекты, которые входят в ранее принятый комплексный план инфраструктуры, – это, в частности, БАМ, Транссиб, развитие центрального Московского узла. Таким образом, речь, скорее, идет о перераспределении расходов внутри нацпроектов с некоторым перекосом на период 2020-2021 годов. В связи с этим в 2021 и в 2022 годах возникает риск получить низкий темп экономического роста, полагает Александр Широв.

О "самочувствии" малого и среднего бизнеса рассказал вице-президент "Опоры России" Владислав Корочкин. Эксперт привел данные последнего опроса "Опоры России", согласно которому 80% предпринимателей ощущают уменьшение спроса, 36% – считают возможным закрытие своих компаний, 35% – уже сократили штат, 15% – приняли решение о возможном закрытии компаний в ближайшее время, из них 4% – приняли его окончательно.

Среди важных мер поддержки, предложенных "Опорой России" и включенных в общенациональный план по восстановлению экономики, Владислав Корочкин назвал снижение с 2021 года ставки НДС до 7% для компаний туристической отрасли и компенсацию затрат на обеспечение санитарно-эпидемиологического состояния малых и средних компаний.

Предприниматели также просят об отмене или переносе срока введения обязательной маркировки. "Система не готова и вызывает большие вопросы, – подчеркнул Владислав Корочкин, – это самый дорогой контрольно-надзорный проект в истории, который потребует от российского бизнеса 1,5 трлн рублей".

Вице-президент ВЭО России, научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг представил предложения Института экономики РАН в части поддержки российского бизнеса – это, в частности, налоговые льготы для крупного бизнеса, который кооперируется с малыми и средними предприятиями, помощь с арендой.

"Поскольку у малого бизнеса сейчас сложная ситуация с выплатой арендной платы, мне кажется, важно провести ревизию государственной собственности, – пояснил экономист, – есть много активов, которые можно на льготных условиях предоставить малому и среднему бизнесу".

Член Президиума ВЭО России, исполнительный вице-президент РСПП Александр Мурычев озвучил предложение открыть программы финансирования кредитов за счет предоставления госсубсидий.

"Нужен механизм поддержки предпринимателей в виде беспроцентных ссуд сроком до трех лет в размере налогов, сборов и страховых взносов, уплаченных этими организациями за 2019 год, – отметил эксперт. – Я подчеркиваю, давать деньги следует только тем, кто добросовестно платил налоги".

"Без сомнения, нужен жесткий контроль за целевым расходованием этих средств на поддержку операционной деятельности предприятий и выплаты зарплат", – добавил Александр Мурычев.

Член Правления ВЭО России, директор Центра налоговой политики Экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Кирилл Никитин согласился с экспертом – нужно ограничить меры поддержки кругом предприятий, которые платят налоги, платили и будут платить.

Эксперт также поднял проблему ОКВЭДов. Формальные данные из ЕГРЮЛ стали ключевым критерием для получения льгот в период коронавируса. Господдержкой, в основном, могут воспользоваться те компании, чей основной вид деятельности, указанный в ЕГРЮЛ, относится к перечню наиболее пострадавших от коронавируса отраслей.

"Полагаться на ОКВЭДы как на механизм отнесения к пострадавшей или непострадавшей отрасли – это профанация, – полагает Кирилл Никитин, – поэтому следует поддержать предложение Минэкономразвития о возможности корректировки компаниями кода ОКВЭД до 1 июля".

Кирилл Никитин отметил, что, с его точки зрения, необходима отмена существующего ограничения по переносу убытков на будущие периоды (не более 50% от суммы убытков).

"У большей части экономики будут убытки, и нужно дать возможность зачитывать их в полном объеме против прибыли и 2020, и 2021 годов", – пояснил эксперт.

Кирилл Никитин негативно отозвался о такой мере поддержки, как снижение ставки страховых взносов для субъектов малого и среднего бизнеса, для зарплат, превышающих минимальный размер оплаты труда, с 30% до 15%. По мнению эксперта, это разрушает страховой и накопительный характер пенсионной системы.

"Мы фактически создаем ситуацию, когда пенсионные права сотрудников малого бизнеса будут формироваться за счет сотрудников крупного бизнеса, – уверен экономист, – эту цель можно достичь механизмами бюджетного софинансирования в формировании пенсионных прав в отношении сотрудников МСП".

Кирилл Никитин также высказался о необходимости резкого снижения зависимости российской экономики от поставок из Китая, добавив, что речь идет о целевых программах импортозамещения комплектующих из Китая.

Первый заместитель председателя Комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев отметил, что нужно поддерживать системообразующие отрасли, но упор делать на высокотехнологичные направления, где существует большой потенциал импортозамещения.

"В связи с этим, я считаю, нужно пересмотреть политику Центробанка в части учетной ставки, – добавил эксперт, – во многих странах ключевая ставка близка к нулевой, а в некоторых странах она отрицательная".

Член Президиума ВЭО России, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации ФС РФ по экономической политике Сергей Калашников также поднял вопрос импортозамещения: "Залить экономику деньгами – самый простой способ поднять потребительский спрос, но эти деньги пойдут на импортные товары. Если мы не обеспечим удовлетворение потребительского спроса отечественной промышленностью, поднимут ли такие меры нашу экономику?"

Член Правления ВЭО России, заведующий отделом международных рынков капитала ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН Яков Миркин сослался на данные бизнес-омбудсмена Бориса Титова, согласно которым реальные расходы на господдержку составляют сегодня 500 млрд рублей, то есть воспользоваться господдержкой смогли всего 10% компаний. В связи с этим экономист поставил вопрос об эффективности системы управления государственной поддержкой.

"Мы должны управлять объемами господдержки (у нас это всего 3% ВВП против 6-8% ВВП, которые выделяются в развитых странах), скоростью, с которой эти меры доходят до предпринимателей (на текущий момент бизнес получил всего 0,5% ВВП), и очень важно сфокусировать внимание на местах, где есть провалы не только в отраслевом плане, но и в региональном, у нас 15-20 регионов – это зона национального бедствия", – отметил экономист.

По мнению ведущего эксперта Центра политических технологий Никиты Масленникова, сейчас принципиально важна помощь бизнесу в снижении издержек, в том числе продолжение контрольно-надзорной реформы, важно восполнение оборотных средств, снижение рисков неплатежей и банкротств, в частности, перезагрузка законодательства о банкротстве, комфортность выхода на стандартные режимы уплаты налогов и страховых взносов и поддержка потребительского спроса в ближайшие три-четыре квартала.

Заместитель председателя Общественного совета "Аэрофлота" Борис Рыбак поднял вопрос уголовного преследования бизнеса, под угрозой которого к осени окажутся многие российские предприниматели.

Напоминается, что бизнес-объединения предложили правительству отменить на время пандемии материальную, административную и уголовную ответственность за задержку зарплат сотрудникам, а также ввести мораторий на два-три года на привлечение к ответственности участников свободных экономических зон (СЭЗ), корпоративных программ повышения конкурентоспособности (КППК), специальных инвестконтрактов (СПИК) и иных спецрежимов, допустивших неисполнение обязательств в связи с ситуацией с коронавирусом.

"Освобождение предпринимателей, которые окажутся не в состоянии выполнять свои обязательства, от уголовной ответственности – очень важно, потому что это человеческий капитал, из которого, когда закончится кризис, будет прорастать предпринимательство в стране ", – подчеркнул Борис Рыбак.

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов отметил, что ситуация в гостиничном бизнесе тяжелая, в результате текущего кризиса около 30% отелей не откроются, и пожаловался на "неразбериху на уровне рекомендаций Роспотребнадзора, которые ложатся в основу постановлений руководства регионов, как правило, ужесточающих этапы выхода из карантина".

Вице-президент ВЭО России, научный руководитель Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Сорокин выразил надежду, что текущий кризис заставит бизнес искать новые ниши, а экономические власти – новую экономическую политику.

"Нам важно не просто восстановиться, важно не забывать о стратегических целях, иначе мы восстановим докризисное состояние, а это стагнация", – подчеркнул эксперт.

Итоговые материалы сессии, содержащие предложения всех участников экспертной сессии по расширению программы поддержки российского бизнеса, будут направлены в профильные органы государственной власти.

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