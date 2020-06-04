Гайский ГОК обновляет парк горно-шахтной техники

ТАСС, 4 июня. В Шахтостроительное управление (ШСУ) Гайского горно-обогатительного комбината (ПАО "ГГОК", предприятие сырьевого комплекса Уральской горно-металлургической компании, город Гай, Оренбургская область) поступило две единицы новой горно-шахтной техники. Это буровая установка на пневмоколесном ходу с дизельным приводом, оборудованная гидравлическим перфоратором Sandvik DD311-40 производства Sandvik Mining and Constrution OY Lyon (Финляндия) и горно-шахтная машина Hencon Transvers Dual Lift (производитель ООО "Хенкон Сибирь" г. Красноярск), сообщают в четверг в пресс-службе УГМК.

"Буровая установка Sandvik DD311D предназначена для бурения горизонтальных, вертикальных и наклонных шпуров диаметром 43-64 мм и глубиной до 3000 мм, - рассказывает главный механик ШСУ Владимир Корпачев, - технику отличает абсолютная автономность и мощный, надежный перфоратор HLX5 (мощность 20 кВт). В настоящее время буровая установка находится в активной и успешной эксплуатации на горизонтах 1230-1390 м".

Горно-шахтная самоходная транспортная машина Hencon Transvers Dual Lift предназначена для вспомогательных работ по транспортировке материалов по подземным горным выработкам и обеспечения монтажных работ. Машина оснащена краном-манипулятором грузоподъемностью 2 т, сварочным трансформатором с гидравлическим приводом, а также открытым кузовом для перевозки грузов и материалов.

"Эта вспомогательная техника поступила в наше подразделение впервые, но уже очевидно, что она станет незаменимой в работе монтажных звеньев на объектах капитального строительства, включая эксплуатационные службы. Благодаря своей мобильности и оснащенности машина позволит обеспечивать выполнение сварочных и грузоподъемных работ там, где изначально невозможны штатные условия для выполнения подобных задач", - поясняет Корпачев.

Специалисты ШСУ, осваивающие технику, отмечают комфортабельную и эргономичную трехместную кабину. Она имеет хороший обзор рабочей зоны, оборудована системой вентиляции воздуха и обдувом лобового стекла, многофункциональным дисплеем, на который выводятся все параметры работы систем горно-шахтной машины. А также отмечают безопасность ее эксплуатации. Техника оснащена конструкциями защиты при опрокидывании (ROPS) и защиты от падающих объектов (FOPS), что полностью соответствует российским и международным требованиям безопасности для эксплуатации самоходного оборудования в подземных условиях.

По словам начальника ШСУ ГГОКа Вадима Балакова, поступление новой современной, высокопроизводительной и надежной в плане безопасности техники обусловлено большим объемом выполнения производственного плана по горно-капитальному строительству подземных объектов горно-подготовительных и горнопроходческих работ.

В пресс-службе отметили, что всего с начала года на подземный рудник и шахтостроительное управление ПАО "Гайский ГОК" поступило 27 единиц горно-шахтной самоходной техники – буровые установки, погрузочно-доставочные машины, самосвалы, вспомогательная спецтехника и др.

О предприятии

ПАО "Гайский ГОК" - ключевое предприятие минерально-сырьевого комплекса УГМК, вошедшее в его состав в 1999 году, является для предприятий холдинга крупнейшим поставщиком сырья. Одно из крупнейших горных производств Южного Урала основано в 1959 году на базе Гайского месторождения медно-колчеданных руд. Месторождение сосредотачивает более 40% запасов меди Оренбургской области. Вся добываемая руда подземным и открытым способами перерабатывается на собственной обогатительной фабрике. В составе уникальной гайской руды, кроме меди, содержатся цинк, сера, золото, серебро, а также редкие и рассеянные элементы. На предприятии работают около 6,5 тыс. человек.

УГМК управляет более чем 40 предприятиями различных отраслей промышленности в 14 регионах России и за рубежом. Компания является единственным российским производителем цинка, вторым по величине производителем меди, также выпускает стальной прокат, драгоценные металлы и добывает уголь.