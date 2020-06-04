Фонд Росконгресс и Проектный офис развития Арктики запускают совместный проект в соцсетях

Москва, 4 июня. Фонд Росконгресс и Проектный офис развития Арктики (ПОРА) запускают совместный проект в соцсетях. Просветительский и развлекательный контент ПОРА появится в социальных сообществах Международного арктического форума "Арктика – территория диалога" в июне.

С помощью Проектного офиса развития Арктики Фонд Росконгресс расскажет интернет-пользователям о культурном, природном и историческом богатстве российской Арктики.

Уже сегодня на платформе Международного арктического форума работает виртуальный "Арктический кинотеатр". Кинопоказы лучших фильмов об уникальной природе, истории и культуре Арктического региона проходят онлайн. Теперь к лентам прибавятся видео от Проектного офиса развития Арктики, в которых корреспонденты и педагоги ПОРА учат зрителей играть в северные игры, готовить национальные блюда, дают мастер-классы по танцам народов Севера и читают северные сказки. Кроме того, в планах: публикация исторических статей и фоторепортажей об Арктике с портала GoArctic, тесты на знание фактов о Заполярье, полезные и интересные виртуальные пособия по экологии для детей и взрослых.

"Арктика – далекий, манящий, но, к сожалению, труднодоступный регион нашей страны. Мы хотим дать возможность интернет-пользователям совершить виртуальное путешествие на Крайний Север. В режиме самоизоляции это как никогда уместно. Мы рады объединить усилия с ПОРА в продвижении арктической повестки, в будущем планируем подписать официальное соглашение о сотрудничестве", – пояснила директор Международного арктического форума "Арктика – территория диалога" Оксана Полетимова.

"Форум "Арктика – территория диалога" – одно из самых ярких мероприятий, где обсуждаются различные вопросы арктической тематики. И конечно, мы готовы поделиться с коллегами большим количеством интересного контента, который мы собрали. Я очень рада, что мы начинаем наше партнерство в соцсетях и на сайте "ПОРА все дома", – говорит руководитель по коммуникациям в социальных сетях ПОРА Дарья Прусакова.

"Проектный офис развития Арктики и Фонд Росконгресс планируют расширять сотрудничество. Пока мы задействуем социальные сети и обмен актуальной новостной повесткой. В дальнейшем сотрудничество будет охватывать совместное участие в крупных проектах наших организаций. Впереди много интересных и вдохновляющих идей, что, безусловно, будет способствовать долгосрочному и плодотворному взаимодействию", – добавила координатор по СМИ ПОРА Марина Горецкая.

Возрастная категория 6+.

Проектный офис развития Арктики (ПОРА) – общероссийская площадка для коммуникации государственных, общественных и коммерческих организаций, заинтересованных в устойчивом развитии Арктики. Экспертный центр "ПОРА" создан для привлечения внимания к социальным, экономическим и экологическим аспектам жизнедеятельности человека на севере России. ПОРА является базовой площадкой Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики для разработки Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации до 2035 года.

porarctic.ru