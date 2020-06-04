В России откроется мультимедиа-выставка "Вне границ" в поддержку врачей

Москва, 4 июня. Онлайн-проект для помощи врачам, которые борются с COVID-19, запускается 9 июня. Организаторами стали журнал The World Magazine, благотворительный проект "Взаимопомощь 24" и онлайн-студия Red Dot Photo.

Проект "Вне границ" запустится с целью поддержать медицинских работников по всей стране и собрать средства на их питание на рабочем месте. Стоимость электронного билета - 100 рублей. Организаторы планируют собрать 7,35 млн рублей на обеды врачам.

У зрителей будет возможность пройти видео-тур по экспозиции с Аленой Долецкой, Инной Чуриковой и Гошей Куценко. Все фотографии были сделаны удаленно с помощью FaceTime. Пятнадцать героев фотографа Марины Рязанцевой работают в режиме непрерывных дежурств в городах по всему миру: Москва, Лиссабон, Париж, Ереван, Рим, Нью-Йорк, Цюрих, Тель-Авив. Также на сайте выставки можно будет увидеть интервью с врачами, которые записала главный редактор The World Magazine Лариса Лычагина.

В Zoom-открытии выставки примут участие Гор Нахапетян, Станислав Белковский, Евгений Маргулис, Михаил Дворкович, Миранда Мирианашвилли, Александр Сирадекиан, Алексей Малиновский. Григорий Бальцер, президент агентства BALTZER, откроет онлайн-аукцион, на котором у желающих будет возможность приобрести работы с выставки, подготовленные Zeytz Project Group. Ставки будут приниматься до 23 июня. Также в течение всей выставки на сайте можно будет приобрести одежду и аксессуары с символикой проекта и заказать фотосъемку через FaceTime у фотографа выставки.

Все вырученные средства пойдут в Фонд Ассоциации предприятий общественного питания Московского региона благотворительного проекта "Взаимопомощь 24". Команда волонтеров организует полноценное питание для больниц, договариваясь с кафе, ресторанами и производителями еды. Они привозят врачам еду и ухаживают за ними. Таким образом, проект помогает и медицинским сотрудникам, и малому бизнесу, который сегодня терпит огромные убытки.

"По нашим данным, пандемия в России продлится еще минимум три месяца. Все это время врачи, герои нашего времени, будут на передовой. Каждый из нас имеет возможность помочь им прямо сейчас", - говорит Пати Муртазалиева, основатель проекта "Взаимопомощь 24".

Выставка будет открыта до 9 июля. Билеты можно купить уже сейчас по ссылке.

Данные Фонда:

Ассоциация Предприятий Общественного Питания Московского Региона

ИНН/КПП 7733348867 / 773301001

ОГРН 1197700017360

Адрес места нахождения: 125310, г. Москва, Волоколамское шоссе, двлд. 89, стр. 2, эт. 1-2, пом. 3-34.

Р/счет: 40703810738000015952

К/счет: 30101810400000000225

Банк: ПАО "Сбербанк"

БИК: 044525225

Возрастная категория 0+.

Проект "Взаимопомощь 24" обеспечивает готовым сбалансированным питанием 610 медицинских работников больниц: ЦКБ РАН, Российский геронтологический научно-клинический центр при Пирогово, Детская инфекционная больница №6, Филиал Детской инфекционной больницы №6 на Академической. За два месяца своими ресурсами волонтеры собрали 1 601 191 рублей и доставили медикам 6450 порций готовой еды.

The World Magazine - интеллектуальный журнал о вечных ценностях. Миссия - создать площадку для диалога между странами, культурами и различными мировоззрениями через осмысление уникального человеческого опыта тех, кто сегодня принимает важные решения в науке, бизнесе, политике, культуре.

В июне 2020 года выходит номер, посвященный врачам и волонтерам, которые борются с COVID-19. Журнал выходит на русском и английском языках. Тираж 30 тыс. экземпляров.