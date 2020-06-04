КРСУ: производственный комплекс в индустриальном парке "Богословский" строится по графику

ТАСС, 4 июня. В индустриальном парке "Богословский", расположенном на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) Краснотурьинск на севере Свердловской области, завершили устройство фундамента и приступили к возведению каркаса здания второй очереди бизнес-инкубатора. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Корпорации развития Среднего Урала (КРСУ). Строительство нового промышленного цеха ведется с привлечением средств из федерального бюджета в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

"Очень важно, что в условиях ограничений, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции, в регионе продолжается реализация инвестиционных проектов, а также мероприятий, направленных не только на поддержку, но и на развитие малого и среднего бизнеса. Вторая очередь бизнес-инкубатора позволит предпринимателям организовать производство на инфраструктурно полностью оснащенной площадке и станет новой точкой роста на севере нашей области", – приводят в корпорации слова министра инвестиций и развития Свердловской области Виктории Казаковой.

Ранее индустриальный парк "Богословский" прошел проверку Минпромторга РФ на соответствие требованиям промышленных площадок и внесен в федеральный реестр индустриальных парков. Аккредитация "Богословского" позволила воспользоваться федеральными мерами господдержки и получить субсидию в размере 44,4 млн рублей на строительство второго здания бизнес-инкубатора. Здание будет иметь площадь 1500 кв. м, в нем предусмотрены производственные площади и административно-хозяйственный блок. Комплекс рассчитан на двух резидентов.

"Подготовленная инфраструктура для субъектов малого и среднего предпринимательства в совокупности с мерами господдержки особенно актуальна в условиях пандемии. Производственный комплекс будет введен в эксплуатацию по плану – в 2020 году", – отметил генеральный директор КРСУ Максим Прачик.

В корпорации напомнили, что в 2018 году на территории индустриального парка "Богословский" введен в эксплуатацию первый бизнес-инкубатор. Всего в этом индустриальном парке свою деятельность ведут 11 резидентов. "Суммарный объем привлеченных инвестиций за весь период существования парка составил 2,465 млрд рублей, создано 394 рабочих места", - добавили в КРСУ.

О КРСУ

Корпорация развития Среднего Урала создана правительством Свердловской области в 2010 году и является институтом инфраструктурного развития при региональном правительстве. Ключевыми направлениями ее деятельности являются территориальное развитие региона, инвестиционная деятельность, реализация механизмов государственно-частного партнерства и предоставление услуг для бизнеса. За период существования КРСУ в инфраструктуру инвестировано 20 млрд рублей, инвестиционный портфель - около 38 млрд рублей.

Об индустриальном парке

Индустриальный парк "Богословский" - один из самых инвестиционно привлекательных объектов в Свердловской области. Главный актив Корпорации развития Среднего Урала на севере Свердловской области, где представлены инновационные компании. Имеет полностью завершенную инфраструктуру строительства. Проект по его созданию реализуется при поддержке КРСУ на территории опережающего социально-экономического развития Краснотурьинск - первой на Урале, реализуемой в городе Краснотурьинске на севере Свердловской области. В 2019 году индустриальный парк "Богословский" по инициативе КРСУ прошел процедуру аккредитации Министерства промышленности и торговли России и внесен в федеральный реестр индустриальных парков.