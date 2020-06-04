Тепловоз модульной конструкции ТЭМ10 проходит испытания во ВНИКТИ

ТАСС, 4 июня. Маневровый тепловоз ТЭМ10 с электрической передачей мощностью 1164 л.с. производства Людиновского тепловозостроительного завода (ЛТЗ, входит в холдинг "Синара-Транспортные Машины", СТМ) отправлен на приемочные и сертификационные испытания во Всероссийский научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт подвижного состава (ВНИКТИ) в Коломне. Как сообщили в четверг в центре общественных связей холдинга "Синара - Транспортные Машины", на железнодорожном полигоне ВНИКТИ машине предстоят более 90 типов проверок, чтобы подтвердить соответствие тяговых и других технических характеристик.

"Под наблюдением специалистов заводского испытательного центра и конструкторов Центра инновационного развития СТМ локомотив успешно завершил тестирование на обкаточном кольце ЛТЗ, что подтвердило соответствие конструктивных решений ТЭМ10 требованиям Технического регламента Таможенного союза (ТР ТС 001/2011)", - сказано в сообщении.

Двухосный локомотив ТЭМ10 состоит из двух экипажных частей, что обеспечивает способность поворота с минимальным радиусом до 50 м. В новом тепловозе воплощены повышенные требования к безопасности: в зависимости от пожеланий клиента возможно установить подкабинную раму на разную высоту, а это увеличивает широту обзора машинисту при управлении.

Инновационный локомотив оснащен экономичным высокооборотным двигателем, который позволит сократить затраты на проведение капитальных ремонтов и технического обслуживания силовой установки. Применение двухдизельных силовых установок, которые серийно производит Уральский дизель-моторный завод (УДМЗ, входит в СТМ), позволяет снизить расходы топлива на 20% и более.

ТЭМ10 построен на базе модульной конструкции, которая позволяет сократить время простоя при проведении крупных ремонтов, уменьшить количество операций при сборке, а также дает широкую возможность для создания целой линейки тепловозов за счет применения других модулей, как при создании модификаций, так и при будущей модернизации тепловоза.

"Модульная технология, реализованная в ТЭМ10, - новое направление в повышении эффективности машиностроительного производства. При этом тепловоз разрабатывался по требованиям наших промышленных заказчиков со стороны металлургии, нефтегазового сектора и предприятий железнодорожного транспорта. Мы выполнили главную задачу – создали простой и экономичный в обслуживании локомотив. Комплекс решений, примененных при проектировании и производстве инновационной машины, открывает большие возможности для эксплуатации ТЭМ10 как на путях общего пользования, так и на путях промышленных предприятий", - приводят в центре общественных связей слова первого заместителя генерального директора СТМ Якова Копа.

В холдинге также добавили, что новый маневровый локомотив соответствует критериям, установленным Постановлением Правительства РФ от 13.05.2020 № 667, в соответствии с которым покупатели получают возможность возмещения 13,5% от цены приобретенного в 2020 году тепловоза.

О предприятии

"Синара-Транспортные Машины", СТМ - дивизиональный машиностроительный холдинг Группы Синара, объединяет научно-технический и производственный потенциал российских предприятий по инжинирингу, производству, сервисному обслуживанию железнодорожной техники и дизельных промышленных установок. Также оказывает услуги тяги, предоставляет в аренду локомотивы и путевую технику, содержит железнодорожные пути и инфраструктуру.

Людиновский тепловозостроительный завод входит в холдинг "Синара-Транспортные Машины". Завод выпускает маневровые тепловозы с гидропередачей (серии ТГМ4Б, ТГМ6Д, ТГ16М) и электропередачей (серии ТЭМ7А, ТЭМ9, ТЭМ14, ТЭ8), энергоустановки ЭУ-500. Железнодорожная техника предназначена для выполнения маневровой и вывозной работы на станциях магистральных железных дорог и на промышленных предприятиях.