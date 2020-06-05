Национальная премия "Приоритет-2.0" подвела итоги первого этапа

Москва, 5 июня. Оргкомитет Национальной премии в области эффективного применения передовых технологий "Приоритет 2.0" объявляет номинантов первого этапа конкурса. Отбор прошли более десятка компаний из разных регионов России, которые подали заявки с инновационными продуктами и решениями в нескольких номинациях. Номинанты впервые получают дипломы в электронном формате и доступы в новые личные кабинеты на сайте премии. А уже в сентябре будут оцениваться Экспертным советом и продолжат борьбу за победу в конкурсе. Торжественная церемония награждения лауреатов состоится в начале октября 2020 года в Москве.

Подводя итоги первого этапа отбора номинантов, председатель Оргкомитета Национальной премии "Приоритет" Виталий Расницын подчеркнул, что особенность этого года – почти полностью онлайн-формат деловой активности конкурса, включая как прием заявок и взаимодействие с участниками, так и проведение онлайн-сессий по отраслевым тематикам.

Номинантами первого этапа премии "Приоритет-2020" стали:

ООО "Рексофт": мобильное приложение для управляющих АЗС "ГАЗПРОМНЕФТЬ" и первый в России цифровой экспедитор AGORAFREIGHT.COM. Номинации – "Информационные технологии" и "Транспорт и логистика". ООО "ФОРСАЙТ": программные продукты "Форсайт. Аналитическая платформа" и "Форсайт. Мобильная платформа". Номинация – "Информационные технологии". ООО "Винтео": решения видеоконференцсвязи Vinteo (программный сервер и видеотерминалы). Номинация – "Информационные технологии". ООО "КАТЮША Ай Ти": программное обеспечение "Мониторинг и Защита". Номинация – "Информационные технологии". ООО "Открытая мобильная платформа": первая отечественная мобильная операционная система "Аврора" и платформа управления "Аврора Центр". Номинация – "Информационные технологии". ООО "КэреМенторЭйАй": система искусственного интеллекта для анализа и интерпретации результатов лучевых методов исследования. Номинация – "Медицина и здравоохранение". ООО "Нанолек": препарат для лечения синдрома Хантера и дистрибуция устройства для экстракорпорального очищения крови. Номинация – "Фармацевтика и микробиологическая промышленность". АО "Молочный комбинат "Ставропольский": технология производства натурального вареного сгущенного молока с сахаром в виде конфет "Коровка", обладающего функциональными свойствами, с пребиотиком пектином. Номинация – "Пищевая промышленность". АО "Щелково Агрохим": химическое средство защиты яблоневых садов и виноградников от широкого спектра болезней: фунгицид Медея, МЭ. Номинация – "Химия и биотехнологии". ООО "Тюменские аэрозоли": кислородный баллончик "AIR-ACTIVE" и бактерицидный спрей под ТМ "AgСепt". Номинация - "Химия и биотехнологии". АО "ДЖИЭС-НАНОТЕХ": производство устройств хранения данных (SSD). Номинации - "Информационные технологии" и "Электроника и робототехника". ООО "ИТ-КОНСАЛТИНГ": автоматизированная информационная система Omni-UtilitieS. Номинации – "Электроэнергетика" и "Энергоэффективность и энергосбережение". ООО "СельхозБиогаз": биогазовый комплекс для переработки органического сырья. Номинации – "Энергоэффективность и энергосбережение" и "Экология и природопользование".

Оргкомитет напоминает, что прием заявок на участие в Национальной премии "Приоритет" продолжается. Участниками конкурсного отбора могут стать компании и организации любой формы собственности и организационной структуры – как крупные корпорации, так и средние и малые предприятия. Для участия в премии "Приоритет" достаточно подать заполненную Заявку участника с сопровождающими документами и выслать ее на почту zayavka@prioritetaward.ru.

Подать заявку можно на официальном сайте премии.

Оператор Национальной премии "Приоритет-2020" – НП "Центр развития общественных коммуникаций".

Генеральный партнер - ПАО "ГМК "Норильский никель".

Технологический партнер - ООО "Винтео".

Организационная поддержка - Коммуникационная группа "Деловая лига".

Возрастная категория 12+.