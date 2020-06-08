"Комус" поможет организациям подготовиться к началу работы после смягчения ограничений

Москва, 8 июня. Интернет-гипермаркет "Комус" поможет подготовить организации к началу работы. Теперь, когда после долгой самоизоляции организации начинают постепенно выводить сотрудников в офис, торговые залы и на предприятия, руководству компаний необходимо серьезно подготовиться.
Работодателям придется формировать отдельный бюджет под обеспечение безопасности своих сотрудников. Поэтому всем руководителям нужно определить, какого типа продукцию они могут себе позволить - эконом или премиум, какой набор средств и оборудования им необходим, как будет организована уборка и дезинфекция рабочих мест и так далее. В ассортименте "Комус" есть варианты готовых решений, специалисты подберут товары по дезинфекции под любую потребность и кошелек.
На сайте интернет-гипермаркета собрана актуальная информация о правилах дезинфекции, которая еженедельно обновляется. В карточке каждого товара даются характеристики и рекомендации к применению. Можно получить онлайн-консультацию на сайте или позвонить по телефону. Оператор может проконсультировать, помочь сформировать заказ, порекомендовать комплекс для обеспечения дезинфекции в зависимости от бюджета.
"По сути, не появилось ничего нового - все требования соответствуют СанПиНам 1979 года к разным видам трудовой деятельности. Но в период пандемии Роспотребнадзор выделил некоторые правила взаимодействия сотрудников на разных этапах трудового дня, от входа до выхода, и усилил контроль за соблюдением. Основные нормы остались – мытье рук, антисептики, маски и перчатки, но изменились методы контроля", - отмечает ведущий специалист по санитарии на пищевых производствах компании "Комус", эксперт в области НАССР Данила Новиков.
Вот некоторые важные особенности работы в посткарантинный период:
- Важно постоянное наличие в офисной аптечке одноразовых масок и бесконтактных термометров. Измерять температуру придется каждый день;
- Планировка должна быть свободной – придется убрать лишнюю мебель и мелкие предметы интерьера, которые неудобно протирать от пыли. Необходимо обеспечить расстояние между рабочими местами минимум 1,5 м. Если помещение не позволяет этого сделать, организовать посменную работу – часть сотрудников в офисе, часть на удаленном доступе. Важно использовать средства или аппараты для дезинфекции воздуха. Для сотрудников, которые находятся на проходных местах, в первую очередь, это ресепшн и охрана, необходимо отделить место работы от потока людей защитным экраном;
- Позаботьтесь о необходимой климатической технике - хороший увлажнитель воздуха поможет поддержать оптимальный уровень влажности и сделает нахождение в офисе намного комфортнее. В идеале - рециркулятор, качественный прибор для мойки воздуха (с многоуровневым фильтром), аппарат для профессиональной дезинфекции.
Дополнительно рекомендуется оформить на входе зону наглядной агитации, визуализации правил, чтобы люди, приходя на предприятие, понимали, чего от них ждет компания, какие правила нужно выполнять, чтобы обезопасить коллег и минимизировать риск распространения инфекции.
Компания "Комус" предлагает все для комплексной дезинфекции на любом предприятии – будь то офис или медицинская организация.
ООО "Комус"
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