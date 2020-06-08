"Комус" поможет организациям подготовиться к началу работы после смягчения ограничений

Москва, 8 июня. Интернет-гипермаркет "Комус" поможет подготовить организации к началу работы. Теперь, когда после долгой самоизоляции организации начинают постепенно выводить сотрудников в офис, торговые залы и на предприятия, руководству компаний необходимо серьезно подготовиться.

Работодателям придется формировать отдельный бюджет под обеспечение безопасности своих сотрудников. Поэтому всем руководителям нужно определить, какого типа продукцию они могут себе позволить - эконом или премиум, какой набор средств и оборудования им необходим, как будет организована уборка и дезинфекция рабочих мест и так далее. В ассортименте "Комус" есть варианты готовых решений, специалисты подберут товары по дезинфекции под любую потребность и кошелек.

На сайте интернет-гипермаркета собрана актуальная информация о правилах дезинфекции, которая еженедельно обновляется. В карточке каждого товара даются характеристики и рекомендации к применению. Можно получить онлайн-консультацию на сайте или позвонить по телефону. Оператор может проконсультировать, помочь сформировать заказ, порекомендовать комплекс для обеспечения дезинфекции в зависимости от бюджета.

"По сути, не появилось ничего нового - все требования соответствуют СанПиНам 1979 года к разным видам трудовой деятельности. Но в период пандемии Роспотребнадзор выделил некоторые правила взаимодействия сотрудников на разных этапах трудового дня, от входа до выхода, и усилил контроль за соблюдением. Основные нормы остались – мытье рук, антисептики, маски и перчатки, но изменились методы контроля", - отмечает ведущий специалист по санитарии на пищевых производствах компании "Комус", эксперт в области НАССР Данила Новиков.