Муниципалитеты Ямала приступили к ремонту десятков километров дорог

ТАСС, 8 июня. Муниципалитеты Ямало-Ненецкого автономного округа приступили к ремонтам и строительству муниципальных и региональных трасс в рамках Года дорог, который был объявлен губернатором Дмитрием Артюховым. Этому способствует теплая погода, которая установилась в регионе уже в середине мая, сообщают в пресс-службе губернатора.

В городе Губкинском за лето обновят 6 км дорог. Работы ведутся на центральном проспекте Губкина. Сейчас движение там перекрыто. На участке автодороги протяженностью 300 м поменяют полотно и сделают систему водоотвода. Это третий участок проспекта, на котором проводятся ремонтные работы, два других сдали прошлым летом. Полномасштабный капитальный ремонт в этом году предстоит на участке протяженностью около 2 км по улице Строителей, уже заканчивается ремонт трех проездов общей протяженностью 420 м. Также в городе пройдет реконструкция 30-го проезда в 6-м микрорайоне - здесь строится современный детский сад на 240 мест, а также планируется новая школа, проезд к которой дорожники обещают сделать максимально безопасным, в том числе за счет устройства освещения и тротуаров. Еще в городе за лето проведут реконструкцию 41-го проезда к дачным участкам в районе водозабора.

В городе Лабытнанги идет реконструкция четырех дорог. Масштабные работы развернулись на новом дорожном объекте Заполярная-Южная. Помимо новых домов здесь будет комфортная дорога с освещением, тротуарами, автомобильными стоянками, которые разгрузят от машин дворовые территории. Все инженерные сети прокладываются под землей, чтобы не было помех проезду транспорта и очистке территорий от снега. В городе также продолжается масштабная реконструкция дороги по улице Гагарина, от перекрестка с улицей Дзержинского до автобусной остановки вблизи магазина "Богатей". Работы на этих объектах завершатся в 2021 году.

Уже в этом году в Лабытнанги завершится реконструкция самой протяженной в городе улицы Обской и второй очереди улицы Советской со сквером "Привокзальный".

Капитально ремонтируется мост по улице Первомайская. Ремонт затрагивает те участки дорог, на которые чаще всего жалуются жители города. Например, закрыт на капремонт участок автодороги по улице Советской, в границах улиц Южная-Октябрьская. Также запланирован ремонт на улице Речной, туда уже направлена дорожная техника.

В Шурышкарском районе в этом году запланировано отремонтировать порядка 6,5 км дорожного полотна. На центральных улицах села Мужи проведут ремонтные работы общей протяженностью 1,75 км. В селе Горки обновят порядка 3 км проезжей части на улицах Школьная, Заводская, Первомайская, Республики и 8 Марта. В селе Шурышкары отремонтируют шесть участков улиц общей протяженностью 600 м. В селах Азовы и Лопхари отремонтируют участки по 900 и 200 м соответственно.

"Подрядчики приступят к работам в ближайшее время. Материалы уже готовятся к погрузке и доставке в район", - сообщают в пресс-службе.

В Пуровском районе в райцентре летом отремонтируют три проезда общей протяженностью более 1 км - заменят дорожные плиты, выровняют полотно, произведут отсыпку и уплотнение обочин. К земельным участкам, предоставленным многодетным семьям по переулку Снежный, планируется устройство временного проезда из железобетонных плит. Сейчас завершено уже 80% всех запланированных работ. Продолжается установка дополнительных опор освещения по улице Новая.

Кроме того, в поселке будет установлено 55 новых светодиодных светильников - эти работы завершатся к середине июня.

В Ханымее в этом году отремонтируют внутриквартальные проезды. На улицах Нефтяников и Молодежной уже приступили к работам. Подрядчик выполнит перекладку дорожных плит с выравниванием основания. Старые и непригодные для эксплуатации плиты заменят на новые. Качество и ход работ ежедневно контролирует глава администрации.

"Большой объем работ в рамках программы по содержанию улично-дорожной сети проведем по ремонту внутриквартальных проездов. На улицах Нефтяников и Молодежной ситуацию с дорогой надо исправлять в этом году, односельчане не раз обращали на это мое внимание. Помимо этого, на улицах Ханымея будет проведен ямочный ремонт дорог, подрядчик обновит разметку, приведет в порядок бордюры", - приводят в пресс-службе главы региона слова главы поселения Азата Мектепкалиева.

По поручению губернатора Дмитрия Артюхова в 2020 году в регионе приступят к ремонту и строительству 400 км дорог. До конца года планируется завершить работы на 70 км муниципальных и более 230 км региональных дорог. На участках Граница ЯНАО – Губкинский, Подъезд к Ноябрьску и Пуровск – Коротчаево, Надым – Пангоды, Подъезд к Аксарке, Пурпе – Пуровск работы начнутся в 2020 и продолжатся в 2021 году.