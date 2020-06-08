Диджитал-сессия ВЭФ о развитии гастротуризма состоится в формате телемоста

Москва, 8 июня. В рамках программы развития Дальневосточного региона 10 июня состоится выездная онлайн-сессия Восточного экономического форума, посвященная развитию гастротуризма. В прямом эфире эксперты из Москвы и Владивостока, регионов России и международных организаций обсудят гастрономический туризм как драйвер развития российской экономики.

Среди спикеров: губернатор Приморского края Олег Кожемяко, руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова, президент Международного эногастрономического центра Леонид Гелибтерман, президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров, известные рестораторы. Модератор сессии: известный ведущий ТВ-шоу "Поедем, поедим!" Джон Уоррен.

Участники сессии оценят феномен дальневосточной кухни и его влияние на привлекательность Приморья для туристов. В 2019 году Приморский край вошел в число наиболее привлекательных у иностранных туристов регионов России, а общий туристический поток показал прирост 9,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Регион может стать примером для других субъектов РФ и представить идеи и опыт организации гастрономического туризма, который с каждым годом становится все популярнее.

"Сегодня Приморье – это не только ближайшая Европа в Азии, но и настоящий рай для гурманов, поклонников качественных морепродуктов и любителей даров тайги. В нашем крае уже успели завоевать популярность фестивали, посвященные камчатскому крабу, дальневосточному гребешку и приморской мидии, корюшке и наваге, а также одному из самых экологичных приморских продуктов – меду. По статистике, в среднем в день такие мероприятия посещают до 5 тыс. человек. Зачастую именно гастрономический туризм становится поводом посетить Приморье повторно. Поэтому наша задача – создать комфортные условия для развития этого направления в регионе, возродить интерес к местным натуральным продуктам, сделать их доступными, познакомить гостей с настоящим Дальним Востоком", – отметил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Российский Дальний Восток – традиционно одна из ключевых точек притяжения туристов. Направления развития туристической отрасли Дальнего Востока, проекты и меры поддержки для инвесторов – это одна из основных тем деловой программы Восточного экономического форума.

"Гастротуризм – очень востребованное и интересное направление современной туристической индустрии. Для России это относительно новое явление, которое, однако, способно значительно увеличить привлекательность того или иного места, города, региона. Приморье – уникальный край, где мы каждый год с огромным успехом проводим Восточный экономический форум. Уверен, что дискуссия на тему гастрономического туризма вызовет живой интерес как внутри региона, так и за его пределами. Это зона роста российской туриндустрии!" – отметил директор Восточного экономического форума Игорь Павлов.

Материалы онлайн-сессии ВЭФ могут быть полезными широкой аудитории зрителей: представителям туроператоров, отельерам, рестораторам из регионов России и стран СНГ. Чтобы посмотреть прямую трансляцию и задать вопросы, необходимо заранее зарегистрироваться.

Организаторы онлайн-сессии: правительство Приморского края, Фонд Росконгресс, центр "Мой бизнес", Туристско-информационный центр Приморского края. Партнеры: агентство LMG, "Профи-тревел", "ПримаМедиа".

Возрастная категория 12+.