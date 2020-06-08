Нарушения свердловчан при голосовании по поправкам в Конституцию РФ отследят по соцсетям

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Центр общественного наблюдения за голосованием по поправкам в Конституцию РФ, создаваемый при уполномоченном по правам человека в Свердловской области, впервые будет следить за нарушениями при голосовании в социальных сетях. Об этом сообщила в понедельник уполномоченный по правам человека в Свердловской области, член Рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Татьяна Мерзлякова в уральском региональном информационном центре ТАСС.

"Нововведение, которое мы надеемся внедрить на этом голосовании, - мы будем очень серьезно мониторить социальные сети. <...> В соцсетях принято писать все. И если кто-то пишет, что ему показалось, что явно нарушен сам порядок голосования, мы тут же должны отреагировать. Для меня на первом плане стоят доступность и легитимность голосования", - сказала Мерзлякова.

Она пояснила, что такой мониторинг будет проводиться центром общественного наблюдения, который уже формируется и начнет свою работу непосредственно перед началом голосования, и добавила, что работа центра идет параллельно с работой наблюдателей из региональной общественной палаты. Работа такого центра, сказала Мерзлякова, уже была опробована на трех голосованиях в регионе.

Мерзлякова отметила, что центр поможет контролировать легитимность проведения голосования на территории региона и к мониторингу соцсетей смогут присоединиться все граждане, обратившиеся в аппарат уполномоченного по правам человека с такой просьбой.

Президентский закон о внесении изменений в Конституцию РФ был принят в марте 2020 года, но предусмотренные им изменения вступят в силу только в случае одобрения гражданами на общероссийском голосовании. Изначально такое голосование было назначено на 22 апреля, однако в связи с пандемией коронавируса его перенесли. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, необходимо оценить развитие эпидемиологической ситуации и принимать решение о новой дате голосования на основании рекомендаций специалистов. ЦИК РФ 21 мая опубликовал постановление, направленное на возобновление действий по подготовке к проведению общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию РФ.