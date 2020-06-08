Проект "Русские сезоны" представляет онлайн-программу с 8 по 12 июня

Москва, 8 июня. В рамках проекта Stay home with Russian Seasons с 8 по 12 июня 2020 года на сайте состоятся новые трансляции концертов российских творческих коллективов и исполнителей. Бесплатные онлайн-выступления проходят на платформе трижды в неделю под эгидой международного культурного проекта "Русские сезоны".

В понедельник, 8 июня, Казанская государственная консерватория им. Н.Г. Жиганова покажет зрителям концерт народного артиста Республики Татарстан, известного российского пианиста Рэма Урасина (6+). Выступление, включенное в цикл "Великие романтики" и посвященное жизни и творчеству великого польского композитора Фридерика Шопена, состоялось 31 мая 2018 года в Государственном Большом концертном зале Республики Татарстан им. Салиха Сайдашева.

Пианист исполнит произведения Шопена 1830-1837 годов. В программе – ноктюрны из ор. 15, мазурки из ор. 6, 7 и 17, 24, интродукция и рондо ор. 16, баллада ор. 23, полонезы ор. 26, блестящие вариации ор. 12, скерцо ор. 31, вальсы. Ведущий концерта, культуролог Алексей Барабанов, познакомит слушателей с документами эпохи романтизма: дневниками, письмами, воспоминаниями, с решающими событиями жизни композитора в первые годы его пребывания на чужбине. Автор текста – кинодраматург, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан Риорита Рубцова.

Фридерик Шопен, гениально одаренный пианист, автор сочинений с ощутимой национальной народной основой, поэтичных фортепианных миниатюр, больших концертных пьес с оркестром, песен, покинул родную Варшаву в 1830 году. Он стремился "осуществить природное призвание" в музыкальных центрах Европы – Вене, Мюнхене, Штутгарте, где получил весть о падении Варшавы. В Париж прибыл уже другой Шопен – композитор, в музыке которого стали преобладать героико-драматические, трагедийные образы, конфликтность, глубина переживания, а черты национального своеобразия углубились.

Автором и исполнителем музыкально-литературного цикла концертов "Великие романтики" выступает Рэм Урасин, лауреат международных конкурсов, один из самых ярких отечественных пианистов своего поколения. Развивая традиции русской фортепианной школы, Урасин воплощает образ романтического героя, органично соединяя кредо музыканта-мыслителя с яркой и виртуозной артистической подачей. О пианисте сняты фильмы "Это вечное чудо" (1993), "Большая игра" (2000).

В среду, 10 июня, пройдет трансляция оперы "Риголетто" Джузеппе Верди (6+). Спектакль был показан 15 июля 2017 года в рамках VI Санкт-Петербургского международного фестиваля "Опера – всем", организатором которого является Санкт-Петербургский государственный театр "Мюзик-Холл".

Показ состоялся в пространстве петербургского классицизма, созданном гением итальянского зодчего Карло Росси. Улица его имени является идеальным зрительным залом, в котором разворачивается действие одной из ярчайших опер Джузеппе Верди "Риголетто".

Главные партии в постановке исполняют солисты ведущих музыкальных театров Санкт-Петербурга и Москвы Кирилл Жаровин (Санкт-Петербургъ Опера), Антонина Весенина (Академия молодых оперных певцов Мариинского театра), Станислав Леонтьев (Мариинский театр), Елена Соммер (Мариинский театр). Декорации постановки решены с использованием архитектурных мотивов россиевских фасадов. Режиссер-постановщик – Василий Заржецкий. Художник-постановщик – Юлия Гольцова.

Опера исполнена силами Международного симфонического оркестра "Таврический" под управлением народного артиста Республики Кабардино-Балкария Михаила Голикова.

В пятницу, 12 июня, Капелла Санкт-Петербурга представит масштабную музыкально-поэтическую композицию "Россия, Русь! Храни себя, храни!" (12+) по произведениям русских поэтов и композиторов. В специальной акции, посвященной Дню России, прозвучит музыка П. Чайковского, М. Глинки, Г. Свиридова, В. Гаврилина, А. Кальварского и др., стихи А. Пушкина, Ф. Тютчева, С. Есенина, А. Жемчужникова, Н. Рубцова, А. Майкова, О. Чупрова и др. в исполнении петербургских артистов Семена Сытника и Алексея Емельянова. Дирижер и автор композиции – народный артист СССР Владислав Чернушенко. В 2016 году это выступление открывало ежегодный хоровой фестиваль "Невские хоровые ассамблеи".

Начало всех трансляций – 20:00 по московскому времени.

Дополнительная информация доступна на официальном сайте.

Ссылки на онлайн-ресурсы проекта:

http://www.russianseasons.org − официальный сайт фестиваля

www.facebook.com/russianseasonsinfrance2020 − сообщество в Facebook

@russian.seasons − официальный Instagram проекта

https://vk.com/russian.seasons − официальная страница VK

https://ok.ru/group/59076550524988 − официальная страница OK

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