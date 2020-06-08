Московские библиотеки подготовили более 30 мероприятий для фестиваля "Красная площадь"

Москва, 8 июня. Ежегодный книжный фестиваль "Красная площадь" 6 июня распахнул свои двери для всех интересующихся литературными новинками. И не только для них: обширная программа трехдневного фестиваля, который проходит на Красной площади с 6 по 8 июня, ориентирована на самые разные вкусы.

Одни только московские библиотеки подготовили более 30 разных мероприятий, многие из которых широкая аудитория может посмотреть и в режиме онлайн на портале "Библиогород". В их числе творческие чтения, лекции и спектакли, приуроченные ко дню рождения великого поэта А.С. Пушкина. Программа лекций по литературным произведениям о Великой Отечественной войне посвящена 75-летию Победы. Мастер-классы по сторителлингу и созданию семейного театра, показ мультфильмов из архива знаменитой студии "Союзмультфильм" для всей семьи. А иллюстрированный рассказ о жизни художника Сальвадора Дали, выставка работ которого не так давно собирала в столице гигантские очереди, дополняет впечатление о художнике. И, наконец, на презентации лонг-листа премии "Русский детектив" представлены новинки лучших российских писателей детективного жанра.

"Шестое июня – День русского языка, который традиционно празднуется в день рождения А.С. Пушкина. Очень символично, что книжный фестиваль "Красная площадь" стал первым мероприятием, которое не пришлось переносить из-за ограничений и которое, пусть и в усеченном формате, проходит в традиционные даты. Фестиваль – хорошая возможность для горожан увидеть современный уровень издательского дела нашей страны и книжные новинки издательств из разных регионов", – отметил руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский, посетивший площадку фестиваля.

По словам Кибовского, наряду с творческой повесткой, День русского языка накануне голосования за поправки к Конституции имеет и политическую окраску. Новая редакция статьи 68, которая посвящена русскому языку, получит важное дополнение: в ней будет подчеркнуто, что русский язык имеет государствообразующее значение. Кроме того, именно в "языковой" 68 статье появится новый пункт о том, что культура поддерживается и охраняется государством. В действующей редакции, по словам Кибовского, вопросы культуры регулируются только 44 статьей, в которой подчеркивается обязанность каждого отдельного гражданина в отношении культуры и культурного наследия нашей страны. А вот определение "государственная поддержка культуры" появится впервые.

"Дорогие друзья! Я всех поздравляю с этим важным праздником! Мне кажется, что это прекрасный повод еще раз задуматься о важности русского языка, русской литературы и для нашей страны в целом, и для каждого гражданина в отдельности", – обратился Кибовский к посетителям фестиваля.

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