На ресурсах Фонда Росконгресс состоялась дискуссия по плану восстановления экономики

Москва, 8 июня. На онлайн-ресурсах Фонда Росконгресс состоялась дискуссия "Вакцина для экономики. Станет ли национальный план действий эффективным рецептом?".

Участники обсудили перспективы реализации национального плана восстановления экономики, подготовленного правительством по поручению президента Российской Федерации с целью восстановления занятости и доходов населения, обеспечения роста экономики и реализации долгосрочных структурных изменений. Также обсуждались возможные сценарии экономического развития после пандемии.

В мероприятии приняли участие представители бизнес-объединений, которые внесли предложения в стратегию восстановления деловой активности в стране: президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" Александр Калинин, президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергей Катырин, председатель Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Алексей Репик и президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

В качестве необходимой меры для обеспечения роста экономики все участники отметили необходимость восстановления спроса, как потребительского, так и со стороны государственных корпораций и внешнего спроса. Также все спикеры выразили поддержку таким мерам по поддержке спроса как сохранение занятости, адресная помощь отдельным категориям граждан и малому бизнесу, снятие административных барьеров, сохранение неизменности условий ведения бизнеса. Кроме того, участники встречи отметили необходимость поддержки пострадавшего бизнеса по показателям снижения прибыли.

Председатель Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Алексей Репик привел статистику компаний, входящих в генеральный совет организации: 98% компаний из-за пандемии получили снижение прибыли, при этом у 90% прибыль снизилась более чем вдвое, а более 50% вынуждены работать в убыток.

"Поддержка бизнеса сейчас нужна, в первую очередь, экономике в целом, экономике государства. Это короткие инвестиции сейчас с очень долгой положительной отдачей. Потеря занятости компаниями – это колоссальная беда для российского бюджета, колоссальная нагрузка в будущем, невозможность быстро восстановить потери. Сейчас нужно сделать все для того, чтобы все меры стимулирования экономики заработали быстро, сразу и чтобы бизнес в них верил. Бизнес, который не верит в возможность помощи, действует максимально консервативно, не инвестирует, экономит, сокращает издержки. Задача – переломить это настроение, и тогда выход из коронавируса может стать для России удивительной возможностью достичь национальных целей", - сказал он.

Президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергей Катырин отметил два урока, которые российский бизнес и власть должны вынести из пандемии: "Сегодняшняя экстремальная ситуация показала, что любую инициативу, любой нормативный акт, который годами ходит по инстанциям, можно согласовать в течение нескольких дней. Это один из важнейших уроков пандемии, и не хотелось бы, чтобы он пропал даром. Нам нужно научиться также оперативно работать в повседневной, нормальной жизни. Второй важный урок, который все почувствовали на себе, то, что цифровизация – это не просто модное слово. Мы увидели, насколько она важна отдельным компаниям, объединениям. Мы научились дистанционно общаться с зарубежными партнерами, решать проблемы, проводить выставки и должны использовать эти знания в дальнейшей деятельности".

По прогнозу президента Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" Александра Калинина, результатом текущего экономического кризиса станет переход к другой технологической модели: "После снятия ограничений изменится потребительская модель граждан – мы уже видим это в регионах, которые возобновили торговлю. Люди собираются брать меньше потребительских кредитов, меньше работать в офисах, покупать меньше ненужных товаров, меньше посещать торговые центры и рестораны. Мы уже столкнулись с резким снижением потребительского спроса".

"Сейчас, выходя из классического производства и общества, мы входим в другое, где многих "пандемических" эффектов еще не знаем. Безусловно, для нас это серьезный урок – с одной стороны, научиться бороться с классическими вызовами, а с другой стороны – с теми "черными лебедями", которые еще до нас не долетели", - добавил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Информационными партнерами мероприятия выступили Радио Business FM, ИД "Комсомольская правда", Rambler News Service, Gazeta.ru.

Запись трансляции доступна на YouTube-канале "Росконгресс-ТВ" и в официальном аккаунте Фонда Росконгресс в Facebook.

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