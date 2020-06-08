Гала-концерт оперных певцов "Возвращение в детство" пройдет 12 июня

Москва, 8 июня. Уникальный благотворительный онлайн-концерт с участием оперных певцов, посвященный сразу двум июньским праздникам, Дню защиты детей и Дню России, состоится 12 июня. Концерт организован Фондом Елены Образцовой и Арт-агентством "Премьер". Оперные певцы исполнят песни из детских мультфильмов и кинофильмов. Концерт будет транслироваться на портале Культура.рф и на онлайн-площадках Международного кинопроекта "Свидание с Россией 2020", который пройдет в России и Российских Центрах науки и культуры за рубежом.

Цель благотворительного концерта – средствами искусства выразить поддержку всем, кто нуждается в ней. В сложившейся эпидемиологической ситуации в мире, разъединившей людей, особенно важной становится не только финансовая, но и моральная поддержка. Сейчас закрыты театры и концертные залы, в своем творчестве ограничены исполнители. Артисты с особой остротой ощутили потребность делиться своим талантом со зрителями.

В феврале 2020 года Фонд Елены Образцовой открыл цикл музыкальных вечеров для Детского хосписа в Домодедове. Первым в хоспис приехал лауреат международных конкурсов, пианист Дмитрий Маслеев. Его концерт стал не только праздником для детей, но и, по оценке врачей, был очень полезен для их психоэмоциального здоровья. "Пандемия прервала это начинание: стало невозможным лично приезжать к детям, – рассказывает член Центрального штаба ОНФ, генеральный директор Фонда Елены Образцовой. – Поэтому мы выступили с инициативой проведения онлайн-концерта для подопечных детских хосписов. Такой концерт будет доступен не только детям, находящимся на лечении там, но и широкому кругу зрителей. В День России надо понимать, что будущее нашей Отчизны во многом зависит от того, что мы сегодня дадим нашим детям – в нашем сугубо материальном мире особенно важны духовные ценности, детская песенная культура. Уверены, что эти песни, знакомые всем с детства, помогут поднять настроение, вселить оптимизм и надежду на лучшее".

"Мы с благодарностью приняли предложение присоединиться к этой благородной акции, – отметил руководитель проекта "Свидание с Россией 2020" Александр Ильин. – Светлые, добрые песни, которые прозвучат в День России, станут подарком всем зрителям нашего кинопроекта. Эта благотворительная акция напомнит о важности доброго и внимательного отношения к тем, кто особенно в этом нуждается".

Благотворительную акцию в День России поддержал член Центрального штаба ОНФ, председатель Российского союза ветеранов, генерал армии Михаил Моисеев: "В год 75-летия Великой Победы, в День России прозвучат прекрасные советские песни детства, исполненные молодыми исполнителями. Наши ветераны будут слушать их вместе со своими близкими, внуками, правнуками и порадуются за нашу Великую Победу".

Оперные певцы исполнят детские песни, находясь на самоизоляции дома. В числе участников концерта лауреаты Международных вокальных конкурсов Елены Образцовой – Василиса Бержанская, Елена Гусева, Валерий Макаров, Юлия Меннибаева, Екатерина Морозова, Игорь Морозов, Любовь Петрова, Евгения Сотникова. Также выступят известные оперные исполнители, участники творческих проектов Фонда Елены Образцовой и Арт-агентства "Премьер" - Константин Бржинский, Лора Григорьева, Николай Диденко, Светлана Касьян, Дмитрий Корчак, Анна Кузьмищева, Данактион Махов, Елизавета Нарсия, Алексей Тихомиров.

В концерте прозвучат песни из мультфильмов "Бременские музыканты", "Летучий корабль", "Красная шапочка", "Крошка Енот" и др., а также из кинофильмов "Мэри Поппинс, до свидания!", "Большое космическое путешествие", "Ох уж эта Настя" и др.

Онлайн-трансляция концерта состоится на портале Культура.рф 12 июня в 12:00, Международного кинофестиваля "Свидание с Россией 2020" 12 июня в 14:00, а также на сайтах Российских центров науки и культуры за рубежом.

Концерт "Возвращение в детство" реализуется в рамках Международного проекта Фонда Елены Образцовой "Голоса наследия" с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

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