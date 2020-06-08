"Русская Медиагруппа" и Минприроды России подписали соглашение о партнерстве

Москва, 8 июня. "Русская Медиагруппа" и Минприроды России 8 июня подписали соглашение об информационном партнерстве в рамках национального проекта "Экология". Документ подписали генеральный директор РМГ Роман Саркисов и министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

"Русскую Медиагруппу" и Минприроды России связывает давняя дружба. РМГ активно поддерживает инициативы министерства, принимая участие и самостоятельно инициируя проекты, направленные на защиту окружающей среды.

"Мы стараемся привлечь как можно больше молодых, неравнодушных ребят к нашим проектам. Я рад, что наши инициативы поддерживают медийные персоны. Цели, которые поставлены перед нами президентом страны, амбициозные и очень тяжелые. Но что мне дает уверенность в их достижении, это количество людей, которые к нам присоединяются", - прокомментировал сотрудничество глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин.

Подписание соглашения между "Русской Медиагруппой" и Минприроды России приурочено к старту акции "Маршрут построен" с участием звезд "Русского Радио". Это большой проект, направленный на развитие внутреннего туризма. В рамках акции более 30 заповедников и национальных парков подготовили для гостей программы, которые позволят познакомиться с флорой и фауной России и побывать в уникальных местах.

"Мы готовы привлечь особое внимание к развитию внутреннего туризма и экотуризма – этому посвящен наш совместный проект "Маршрут построен", рассказывающий об открытых для туристов национальных парках и заповедниках, – обратился к собравшимся Роман Саркисов. – Я уверен, что наше сотрудничество с Минприроды России будет плодотворным и слушатели "Русского Радио" во всех уголках н​ашей страны смогут не только узнать о новых экологических акциях, но и поучаствовать в них".

На подписании соглашения также присутствовал экологический посол "Русского Радио" - Дима Билан. "Огромная честь не просто принимать участие в экологических акциях "Русского Радио", но и получить такой почетный титул, – отметил певец. – Я принимал участие в тушении торфяных пожаров и познакомился с огромным количеством неравнодушных людей. Человечество задумалось о том, что нас окружает. Волонтеры создают команды, чтобы помогать природе. И я вместе со звездами "Русского Радио" сделаю все возможное, чтобы как можно больше людей присоединились к экологическим инициативам".

"Русская Медиагруппа" выражает уверенность: благодаря сотрудничеству РМГ и Минприроды России в рамках национального проекта "Экология" забота об окружающей среде и защита экологии станут приоритетными не только для представителей министерств и ведомств, но и для каждого радиослушателя. ​