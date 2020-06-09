Столичные парки представляют подборку онлайн-тренировок для взрослых и детей

Москва, 9 июня. Департамент культуры города Москвы представляет подборку онлайн-тренировок для взрослых и детей с инструкторами столичных парков культуры и отдыха – от зарядки в постели и легкого фитнеса до цигуна, нейрогимнастики и медитации.

Измайловский парк

Небольшой, но мощный комплекс "Нейрогимнастика" показывает в парке тренер проекта "Московское долголетие" Иван Сукманов. Это не просто разминка для мышц и суставов, а еще и зарядка для ума. Комплекс рассчитан на тех, что хочет сохранять ясность сознания и сообразительность в любом возрасте, а также стимулировать появление новых нейронных связей в мозге. Будет полезно взрослым и детям. Простые упражнения объединяют движение и мысль, то есть активизируют и задействуют связи между системами "тело" и "ум". Выполнять рекомендуется после общей разминки тела.

Еще одна простая и эффективная серия онлайн-тренировок, которую Измайловский парк подготовил вместе с организаторами экстремальных беговых гонок Beast Run. Хотя занятия недолгие, они позволяют прокачать все тело. Сначала разминка для всех групп мышц и суставов, затем растяжка, а также тренировка для любого уровня подготовки, включая упражнения на мышцы пресса, ног, спины. Выполнять можно даже дома.

Сад "Эрмитаж"

Один из старейших городских садов в центре Москвы регулярно публикует "ВКонтакте" увлекательные мини-трениновки. Опубликована неделя утренних зарядок с тренером Анастасией – нужно начинать с первого дня. Если понравится, есть еще шесть разных роликов.

Школа танца и фитнеса Boomba подготовила виртуальный мастер-класс с основными движениями зумбы. Освоить эту танцевальную фитнес-программу на основе популярных латиноамериканских ритмов может каждый, все движения просты и понятны. Также тренеры школы приглашают на жизнерадостное занятие по ОФП для детей.

Мужчин заинтересует серия онлайн-тренировок по системе F45 Training, которая нацелена на комплексное развитие всех показателей тела: силы, выносливости, нормализации метаболических и энергетических процессов. Можно начать с 7-минутной тренировки с разминкой.

Стоит обратить внимание на советы фитнес-нутрициолога Анны Панфиловой о правильном питании: можно узнать, как есть и не поправляться, сидя дома.

Парк "Северное Тушино"

Раскрыть себя на теннисном корте поможет онлайн-курс "Большой теннис. Домашнее задание" с тренером русланом Купчинским. Можно развивать технику и отрабатывать отдельные элементы тенниса дома или во дворе. Предлагается восемь упражнений для развития чувства мяча, комплекс для укрепления мышц и связок с волейбольным мячом, комплекс на отработку вращений телом при подачах и ударах.

Также представлен энергичный ежедневный комплекс упражнений для общего развития "Фитнес дома" с тренером Станиславом Плюваченко – никакие инструменты и тренажеры не нужны, только коврик.

Людям от 65 лет и старше – несложные физические упражнения, повышают тонус мышц и улучшают настроение. Понадобятся только стул и желание заниматься понемногу.

Перовский парк культуры и отдыха

На официальной странице парка "ВКонтакте" преподаватель Анна Павленко записала урок гимнастики "Мама+малыш" для самых маленьких дома или на лужайке в парке. Занятие включает веселую разминку и основной комплекс. Общее время – от 8 до 15 минут.

Также представлена подборка лучших упражнений для спины под романтичную музыку – мягкий фитнес, доступный всем, для проработки мышц, удерживающих позвоночник. В дополнение небольшое полезное упражнение "Пловец" – не только укрепляет мышцы спины, но и развивает фантазию, если при выполнении представлять себя плывущим в океане или озере.

А на Facebook Перовский парк предлагает зажигательную зарядку в ритме танца зумба и небольшой комплекс на растяжку, благодаря которому станет легче держать спину ровно, появятся гибкость и легкость в спине и ногах.

Парк "Сокольники"

Тренеры парка напоминают, что наш мышечный корсет – это 640 групп мышц и 206 пар костей, самое главное – спина и ноги. Укрепить их помогут тренировки по общей физической подготовке (ОФП). Для начала можно изучить технику упражнений на спину и ногу, а также комплекс по направлению "атлетическая гимнастика".

Молодежи понравятся видео-ролики по кросс-тренингу – это набирающий обороты вид тренировок высокой интенсивности для гармоничного развития тела и укрепления физической формы. Есть видео с демонстрацией разминки, обучающий сюжет – техника выполнения приседаний. Комплекс – упражнения для бедер, плечевого пояса и мышц спины.

Любителям восточных единоборств стоит обратить внимание на показательные тренировки по карате в стиле Киокушинкай. Первым делом – разминка тела. Затем сюжет по технике правильной растяжки перед тренировкой. Также можно опробовать прямой удар кулаком и потренировать кисти рук. После этого логично освоить технику защиты от прямого удара. Следующее занятие – отработка техники удара локтем.

Усадьба "Воронцово"

На официальном YouTube-канале усадьбы инструктор проекта Nordic Health Маргарита Волосюк дает рекомендации по технике скандинавской ходьбы. Важно не просто шагать с палками по улице – нужно правильно двигать руками для наилучшего эффекта.

Инструктор также демонстрирует простой, но действенный комплекс упражнений с палками для ОФП и укрепления ног. Можно использовать при проблемах в коленном суставе. Подойдет для занятий дома и на улице, где есть скамейка.

Парк "Бабушкинский"

На онлайн-каналах этого парка наибольшее разнообразие: разминка в постели после сна, тренировка мышцы со стулом.

Есть также советы по скандинавской ходьбе. Тренер парка, инструктор международной федерации INWA и RNWA Александр Мамонтов рассказывает, зачем нужны разминка и заминка, проводит мастер-класс "Классическая ходьба", поясняет распространенные ошибки, а на десерт – домашняя тренировка с палками.

Поддержать здоровье духа помогут медитации с инструктором по йоге Александрой Пуховой. Представлен метод Heartfulness, признанный в 169 странах. Первый из трех элементов практики – релаксация, затем медитация и очищение.

Ценителям восточных веяний стоит познакомиться с древней энергетической гимнастикой Цигун. Инструктор Алексей Поярков показывает много интересного. Например, комплекс "8 кусков парчи", который издавна используют монахи Шаолиня для укрепления здоровья и накопления силы.

На странице Facebook Бабушкинского парка инструктор по фитнесу, зумба-инструктор и тренер по воздушной гимнастике Виктория Просветова делает комплекс разминочных упражнений, можно делать дома со стулом или на даче, используя лавочку.

Организаторы забегов Parkrun Бабушкинский на Яузе Андрей Иванюта и его супруга Анастасия приготовили комплекс фитнес-упражнений на различные группы мышц, полезный как перед рабочим днем, так и перед стартом соревнований.

Не забыт и пилатес – система фитнеса для реабилитации после травм. Онлайн-тренировку проводит инструктор фитнес-клуба "Фитнес лэнд" Анна Якович.

Есть даже занятия по изучению основ классического танца от Школы балета и танца "Майя".

Сад им. Баумана

Семейная зарядка для ума в сообществе сада на Facebook – пальчиковая гимнастика для детей от 1,5 до 6 лет и их родителей, а также бабушек и дедушек. Известно, что нервные окончания на кончиках пальцев рук отвечают не только за мелкую моторику, они напрямую связаны с мышлением и речью человека. Поэтому пальчиковые игры особенно важны для развития малышей и полезны для поддержания живости ума в пожилом возрасте. Билингвальный детский сад приготовил простой увлекательный видео-урок.

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