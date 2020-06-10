Кинофестиваль им. А. Тарковского "Зеркало" пройдет 25-30 июня в онлайн формате

Москва, 10 июня. XIV МКФ им. Андрея Тарковского "Зеркало" принял решение не переносить сроки и пройдет с 25 по 30 июня этого года в новом формате.

Полная программа фильмов фестиваля будет доступна эксклюзивно в интернет-кинотеатре tvzavr. Помимо доступа к лентам онлайн-кинотеатр также будет вести live-трансляции интервью с создателями и участниками картин.

Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры РФ и Правительства Ивановской области.

"Мы понимаем что-то про себя"

"Решиться на проведение "Зеркала" во время пандемии нам было очень непросто, все-таки кинофестиваль – это проектор и экран, люди в зале, возможность живого общения, новых и удивительных встреч. Проведение фестиваля онлайн лишает нас очень много из того, к чему мы все привыкли. Но зато оно же дает и несколько преимуществ. В частности, мы можем из Ивановской земли распространить влияние авторского кинематографа, освященного именем Тарковского, далеко за ее пределы: фильмы нашей программы смогут увидеть в любой точке земного шара. А ивановцы смогут посмотреть лучшие новинки авторского кинематографа не только в онлайн-кинотеатре, но и по местному телевидению. Все это вместе значительно увеличит зрительский охват "Зеркала". А, главное, ивановцы не будут в этом году лишены уже ставшего традицией праздника кино – в эти трудные времена важно не только думать о безопасности, но и о настроении и эмоциональном состоянии – своем и своих близких. Когда мы смотрим и обсуждаем кино – мы понимаем что-то про себя и свое место в этом мире, чувствуем, что мы не одиноки, находим единомышленников – так было всегда, и обязательно будет и в этом году".

Сергей Бодров, кинорежиссер, президент МКФ "Зеркало"

"Настоящих премьер этой весной почти не было"

"Мы сократили количество фильмов, но качество их осталось прежним. Конкурсная программа фестиваля собрана Андреем Плаховым еще до карантинных мер, и на наше счастье - большая часть дистрибьюторов согласились на рискованный для них шаг - показ фильмов в интернете. Конечно, мы будем принимать антипиратские меры, но от пиратства в интернете намного сложнее уберечь картины - и все-таки в конкурсной программе будет восемь российских премьер. Для нынешнего июня это очень много - несмотря на большое количество событий онлайн, настоящих премьер этой весной почти не было. Сохранятся и традиционные внеконкурсные программы. В общем, программа будет хотя и сокращенной, но яркой и запоминающейся, и главное фестивальное преимущество - обсуждения фильмов после показа, удивительные встречи и новые знакомства - фестиваль не только сохранит, но и качественно приумножит.

Константин Шавловский, кинокритик, генеральный продюсер МКФ "Зеркало"

"Зрители смогут почувствовать себя посетителями международного кинособытия"

"Я давно являюсь поклонником фестивального кино, однако мне всегда было несколько грустно, что из-за бюрократических проволочек многие отличные авторские фильмы появляются в онлайн-прокате только спустя много месяцев после фестивальной премьеры Благодаря нашей коллаборации с кинофестивалем "Зеркало" зрители tvzavr смогут почувствовать себя посетителями известного международного кинособытия, ощутить его магию и увидеть отличные нетривиальные авторские картины одними из первых в мире".

Елена Хлебникова, директор по контенту tvzavr

Что изменится?

Несмотря на то, что показы фильмов не состоятся в кинозалах, фестиваль сохранит все свои ключевые элементы – кинопрограммы, торжественные церемонии открытия и закрытия, обсуждения фильмов с их создателями, образовательные программы, фестивальные каталоги и мерч.

Какие еще церемонии? Массовые мероприятия же запрещены

Мы готовы удивить зрителей форматом церемонии, но все детали пока держим в секрете. Скажем только, что мы и не думали нарушать законы - церемонии тоже пройдут онлайн, а их ведущими станут актер и режиссер Алексей Агранович и актриса Ксения Раппопорт.

Где покажут фильмы?

Жители Ивановской области смогут увидеть большую часть программы на местном телеканале БАРС бесплатно. Полная программа фестиваля будет доступна для зрителей по всей России на специальной странице интернет- кинотеатра TVZAVR. Часть фильмов программы будет доступна для бесплатного просмотра. На премьерные показы необходимо будет приобрести билет.

На платформе tvzavr будут созданы виртуальные кинозалы, которые названы по именам городов Ивановской области: "Иваново", "Шуя", "Плес" и так далее. Премьерный зал кинофестиваля -- "Юрьевец" - назван в честь города детства Андрея Тарковского.

Зрители смогут смотреть фильмы не только на компьютерах, но также в приложениях мобильных устройств и смарт-тв.

А как же фестивальный дух?

Фестиваль "Зеркало" один из первых в мире создаст полноценную фестивальную онлайн-студию. Ежедневно в прямом эфире будут проходить сессии Q&A, творческие встречи и тематические вечера. Добавится и несколько уникальных форматов: бранчи с членами жюри фестиваля и ночное онлайн-кафе, где гости фестиваля будут говорить о кино в прямом эфире. Во всех событиях зрители смогут принять участие.

А социальная образовательная часть?

Неотъемлемой частью кинофестиваля "Зеркало" за последние годы стали кампусы - документального кино и анимации. В этом году они тоже пройдут в формате онлайн. Но это не поменяет сути кампусов как важных социальных проектов. Подростки из городов Ивановской области в течение двух недель пройдут весь путь создания анимационного фильма, а молодые режиссеры городов Поволжья сделают свой первый документальный проект под кураторством режиссера Ольги Привольновой. Участие в кампусах бесплатное, предполагается конкурсный отбор заявок. Подробности - http://yunost.online/

Покажут ли новые фильмы?

Конкурсная программа фестиваля традиционно будет состоять из российских премьер авторских игровых фильмов со всего света. Основу программы составят фильмы-участники фестивалей в Роттердаме, Локарно, Таллине, фестиваля Sundance и др. Во внеконкурсной программе также состоятся многочисленные премьерные показы (подробности будут объявлены позднее).

Кто в жюри?

В жюри 14 МКФ "Зеркало" вошли:

Фред Келеман, режиссер, кинооператор, сценарист, театральный постановщик (Германия). В качестве режиссера получил четыре премии Международной федерации кинопрессы (ФИПРЕССИ). Является оператором фильмов таких выдающихся режиссеров как Бела Тарр ("По венгерской равнине", "Человек из Лондона", "Туринская лошадь"), Рудольф Томе ("Видимое и невидимое"), Гарин Торосян ("Время камней") и других.

Ведущий преподаватель Московской школы нового кино, Немецкой академии кино и телевидения DFFB и film.factory Белы Тарра в Сараево.

Ольга Сутулова, актриса (Россия).

Актриса театра и кино. В фильмографии Ольги более 50 картин, среди которых - "Зал ожидания", "Контракт со смертью", "Кино про кино", "Ленинград", "Нирвана", "Тесные врата", "Про любоff", "Бомба", "Сын", "Троцкий", "Снег и пепел", "Содержанки", "Бендер", "Последний министр" и др.

Алена Шумакова, кинокритик (Испания).

Закончила Государственный Университет г.Урбино, работала в Болонской Синематеке. С 2002 года работает в качестве отборщика кино стран бывшего СССР и Восточной Европы на различных фестивалях (Альпеадрия в Триесте, Венецианский кинофестиваль, Римский кинофестиваль, МКФ в Пекине, МКФ в Пиньяо), курировала многочисленные ретроспективы в Италии и за рубежом. Сотрудничает с театральными фестивалями и коллективами, продолжает переводческую деятельность (премии за перевод "Кислорода" И.Вырыпаева, премия Фонда Ельцина за перевод и кураторство книги А.Сокурова "В центре океана"). В настоящее время является отборщиком фильмов для программы "Двухнедельник режиссеров" Каннского фестиваля.

Лина Чаплин, режиссер (Израиль).

Лина и Слава Чаплин (1932-2013) — классики израильского кинематографа.

Вместе с мужем и самостоятельно Лина сняла более десяти документальных и художественных фильмов, многие из которых были отмечены на международных фестивалях: документальные "Натива" (2003) и "Иоель, Израиль и пашкивили" (2006), а также игровые фильмы "Труба в Долине" и "Было или не было". За свои художественные картины Лина была удостоена премии Израильской Академией ОФИР.

Имя пятого члена жюри будет объявлено дополнительно.

Кто в конкурсе?

"Международный конкурс фестиваля "Зеркало" традиционно представляет коллекцию авторских кинопроизведений, аккумулирующую в себе новейшие тренды. Нынешний конкурс – не исключение, несмотря на особые условия его проведения. Фильмы из Европы, Азии, Америки наполнены социальными, экологическими и феминистскими мотивами, но еще более привлекают режиссерскими поисками острых и необычных художественных форм".

Андрей Плахов, программный директор МКФ "Зеркало"

Конкурсная программа

Без особых признаков / Identifying features

Режиссер: Фернанда Валадес

Мексика, Испания / 97 мин. / 2020

Обладатель приза зрительских симпатий и специального приза жюри за лучший сценарий фестиваля Sundance.

Магдалена отправляется в путешествие по пустынным городам Мексики, чтобы найти своего сына, исчезнувшего по пути к границе с США. Она встречает Мигеля, молодого человека, недавно депортированного из Соединенных Штатов. Он возвращается домой, чтобы увидеть свою мать. Магдалена и Мигель решают путешествовать вместе и оказываются там, где жертвы и агрессоры бродят вместе.

Кот в стене / Cat in the wall

Режиссеры: Весела Казакова, Мина Милева

Болгария, Франция, Великобритания / 92 мин. / 2019

Участник фестивалей в Локарно, Варшаве, Таллине, Сараево и многих других.

Лондон после Brexit. Джентрификация. Разлад. Астрономические счета за квартиру.

Ирина — иммигрантка из Болгарии, которая живет на окраине Лондона с маленьким сыном и бездельником братом. Однажды к ним приходит соседский кот, которого они, конечно, принимают в семью. С появлением кота начинается переполох, отношения с соседями становятся еще сложнее, и Ирина принимает решение изменить свою жизнь.

Назир / Nasir

Режиссер: Арун Картик

Индия, Нидерланды, Сингапур/ 78 минут / 2020

Участник конкурсной программы Роттердамского кинофестиваля.

Победитель премии NETPAC Award.

Назир — хороший человек, которому живется непросто: работы много, а денег мало. Несмотря ни на что он остается оптимистом, любит жену и пишет стихи.

Назир живет в Индии и он мусульманин, а их в Индии меньшинство. Для большинства Назир — человек второго сорта, чужеродный элемент, не вписывающийся в концепцию "одна нация, одна страна, одна религия". Он живет в атмосфере нетерпимости. Это мир на грани катастрофы.

Одинокая скала / Piedra Sola

Режиссер: Алехандро Телемако Таррафа

Аргентина, Мексика, Катар, Великобритания / 72 мин. / 2020

Участник конкурсной программы Роттердамского кинофестиваля.

Деревня Кондор находится на северном нагорье Аргентины, на высоте около четырех тысяч метров над уровнем моря. Здесь со своей семьей живет скотовод, который пасет лам. Он и его сын продают мясо и шерсть в ближайшем городе, расположенном в десятках километров от их дома. Когда стаду угрожает пума, пастух отправляется на поиски хищника. Согласно местному обычаю, он должен сделать подношение животному.

Бабай / Babai

Режиссер: Артем Айсагалиев

Россия, США / 65 минут / 2020

Участник конкурсной программы Роттердамского кинофестиваля.

Бабай — это славянский герой фольклора, которым родители пугают своих детей. В фильме эта сказка принимает мрачный оттенок, чтобы проиллюстрировать страх и травму, неразрывно связанные со старением. Два брата — Марк и Геша — живут со строгим отцом и воспитываются в режиме беспрекословного подчинения.

Кала-азар / Kala Azar

Режиссер: Янис Рафа

Нидерланды, Греция / 85 минут / 2020

Участник конкурсной программы Роттердамского кинофестиваля.

Где-то на окраине Южной Европы молодая пара начинает свой обычный рабочий день, забирают из домов умерших домашних животных и отвозят в крематорий. В свободное от этой работы время они собирают и кремируют зверей, сбитых на дороге. И даже в такой безрадостной обстановке их любовь друг к другу и миру растет. Растет до тех пор, пока они сами не попадают в аварию и не сбивают животное.

Cook, f…ck, kill

Режиссер - Мира Форнай

Чехия, Словакия / 116 минут / 2019

Участник конкурсной программы Роттердамского кинофестиваля.

Ярослав — красивый и, казалось бы, добродушный сын, отец и порядочный муж. Но на самом деле, он патологически ревнив и очень боится, что его жена Бьянка уйдет от него, забрав с собой троих детей. Ярослав и другие члены семьи без колебаний применяют насилие и террор против других, что в конечном итоге приводит к семейной трагедии.

Какие еще программы будут?

Помимо конкурса фестиваль представит внеконкурсную программу. В нее войдут уже традиционные программы - "Фильмы жюри" и "Спецпоказы", а также программа от Академии авторской анимации им. Ф.С. Хитрука. Также фестиваль отметит четыре столетних юбилея - Тонино Гуэрра, Федерико Феллини, Николая Гринько, Сергея Бондарчука. В программе 4Х100 будут представлены фильмы этих выдающихся кинематографистов, а Федор Бондарчук на площадке фестиваля впервые покажет фрагменты своего документального фильма об отце.

Полная внекокурсная программа будет объявлена дополнительно.

Справки и аккредитация:

PR-директор МКФ "Зеркало" Елена Слатина - lenaslatina@yandex.ru

Возрастная категория 18+.