Локомотив ТЭМ7А "Черниговец" отправляется в Кузбасс

ТАСС, 10 июня. Холдинг "Синара - Транспортные Машины" (СТМ, входит в Группу Синара) поставил в адрес "СДС-Уголь" (АО ХК "Сибирский Деловой Союз") маневрово-вывозной тепловоз ТЭМ7А. Как сообщили в среду в центре общественных связей СТМ, заказчику уже поставлено пять локомотивов данной серии. Шестой тепловоз, получивший название "Черниговец", будет эксплуатироваться в угольном разрезе "Черниговский" на севере Кемеровской области. Всего в этом году промышленный заказчик получит три таких машины.

"СТМ является лидером по производству локомотивов для промышленных предприятий. Мы полностью обеспечиваем потребности горнодобывающего сектора в пополнении локомотивного парка и видим большой потенциал для дальнейшей работы с компанией "СДС-Уголь" в части расширения номенклатуры поставляемой техники, - приводят в центре общественных связей слова генерального директора Торгового Дома СТМ Антона Зубихина. - Компания готова поставлять оператору угледобычи тепловозы серий ТЭМ14 и ТЭМ9 с учетом всех необходимых технических требований. Клиентоориентированность и содействие потребителям продукции на самых разных уровнях - это основа всех бизнес-процессов холдинга СТМ".

Маневрово-вывозной тепловоз с электропередачей переменно-постоянного тока ТЭМ7А (мощность 2040 л.с.) предназначен для работы на крупных сортировочных станциях, для тяжелой вывозной и горочной работы на открытых горнорудных и угольных разрезах. ТЭМ7А имеет шесть базовых спецификаций, разработанных под требования заказчика. В сообщении сказано, что локомотив обладает уникальной конструкцией ходовой части - индивидуальным приводом колесных пар, что обеспечивает наиболее полное использование сцепной массы тепловоза. На машине внедрены микропроцессорная система управления с функцией самодиагностики оборудования, электродинамический тормоз, кондиционер.

Группа Синара - диверсифицированная компания, объединяющая предприятия различной отраслевой направленности. Приоритетными бизнес-направлениями являются транспортное машиностроение, девелопмент, финансовые услуги.

"Синара-Транспортные Машины", СТМ - дивизиональный машиностроительный холдинг Группы Синара, объединяет научно-технический и производственный потенциал российских предприятий по инжинирингу, производству, сервисному обслуживанию железнодорожной техники и дизельных промышленных установок. Также оказывает услуги тяги, предоставляет в аренду локомотивы и путевую технику, содержит железнодорожные пути и инфраструктуру.