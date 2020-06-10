Эксперты обсудили гастрономический туризм как драйвер развития российской экономики

Москва, 10 июня. Сегодня состоялась выездная онлайн-сессия Восточного экономического форума, посвященная развитию гастротуризма в рамках программы развития Дальневосточного региона. Эксперты из Москвы и Владивостока, регионов России и международных организаций обсудили гастрономический туризм как драйвер развития российской экономики. Спикеры диджитал-сессии: губернатор Приморского края Олег Кожемяко, руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова, президент Международного эногастрономического центра Леонид Гелибтерман, президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров, руководитель проекта дальневосточной кухни Pacific Russia Food НП "Тихоокеанский Туристический Союз" Татьяна Заречнева, ресторатор и основатель ресторана Zuma и "Супра" Илья Сухих, генеральный директор ресторана Zuma Мария Иноземцева, координатор проекта "Гастрономическая карта России" Екатерина Шаповалова. Модератором мероприятия выступил известный ведущий ТВ-шоу "Поедем, поедим!" Джон Уоррен.

Ключевым вопросом дискуссии стали необходимые комплексные меры как со стороны органов власти, так и бизнеса для раскрытия и развития гастрономического потенциала Дальнего Востока.

"В последние годы вклад туризма в ВРП региона стал гораздо больше, мы это ощущаем. Когда в 2013 году мы приняли программу развития туризма, посещение составляло 1,5 млн, а в 2019 – уже более 5 млн человек. До пандемии более 700 тыс. иностранных туристов прибывало ежегодно", - сказал Олег Кожемяко, губернатор Приморского края. Он добавил, что за два года только количество туристов из Южной Кореи увеличилось с 95 тыс. почти до 300. При этом больше всего иностранных путешественников в Приморский край прибывает из Китая, Южной Кореи и Японии. "Азиатским туристам интересна наша гастрономия. Сейчас у нас идет формирование гастрономических брендов от рестораторов, энтузиасты создают новые кухни. Прежде всего, это азиатско-тихоокеанская кухня, которая использует наши морепродукты в свежем виде. Наверное, это направление с учетом разницы в цене наиболее привлекательно для туристов из Китая, Кореи и Японии", - отметил глава Приморского края.

По его словам, азиатских туристов также привлекает кавказская кухня. Сегодня важно развивать гастрономические бренды. Их формирование идет от профессионалов - рестораторов, шеф-поваров и гастроэнтузиастов. Затем подключается бизнес. Олег Кожемяко подчеркнул, что в ДФО надо развивать широкую продуктовую линейку, включая в нее мед, дикоросы, морепродукты.

Российский Дальний Восток – традиционно одна из ключевых точек притяжения туристов. Направления развития туристической отрасли Дальнего Востока, проекты и меры поддержки для инвесторов были рассмотрены в ходе выступления главы Ростуризма. "У нас впервые будет предусмотрена субсидия для туроператоров. Мы работаем сейчас над формулированием таких правил, которые позволят нам формировать доступные пакетные предложения для наших граждан", - сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова, выступая в онлайн-эфире на выездной сессии ВЭФ "Гастрономический туризм как драйвер развития Дальнего Востока". "Именно эта мера поддержки, которая еще не запущена, но мы ее уже обсуждаем с турсообществом, позволила уже сейчас нам говорить о совершенно новых чартерных направлениях по комфортным и удивляющим многих ценам", - отметила Зарина Догузова. Также Ростуризм готовит с зарубежными партнерами крупный проект, целью которого будет раскрытие потенциала современной русской кухни. "Мы будем поддерживать рестораторов. Отдельная маркетинговая программа готовится", - добавила она.

Одной из точек роста развития туристического потенциала является и проведение конгрессно-выставочных мероприятия, фуд-фестивалей различной направленности. "Я с большой благодарность прошел все крупные мероприятия региона: от АТЭС до Восточного экономического форума. Такие мероприятия всегда создавали очень серьезный драйвер развития дальневосточного гастрономического туризма. Участники мероприятия выступают как основной канал продвижения. Я каждый год наблюдал, как все больше и больше людей приезжают во Владивосток и говорят, что хотят попробовать тот или иной наш продукт", - отметил ресторатор и основатель ресторана Zuma и "Супра" Илья Сухих.

Гастрономический туризм – это относительно новый вид туризма, целью которого является знакомство с традиционной кухней той или иной страны и получение вкусовых ощущений. Такой вид путешествий в последнее время очень популярен и приходится по душе многим. По мнению экспертов диджтал-сессии этот вид туризма на Дальнем Востоке имеет серьезный потенциал для роста. Участники дискуссии отметили необходимость не только развития маркетинговой составляющей для продвижения гастрономического потенциала ДФО: важное значение приобретает обучение персонала, повышение квалификации поваров и официантов в регионе.

Завершая выездную сессию Восточного экономического форума, ведущий ТВ-шоу "Поедем, поедим!" Джон Уоррен призвал всех больше путешествовать: "Приглашаю вас в Приморский край, на Дальний Восток. Это ваша необъятная страна и вы обязаны ее увидеть! Вкусных вам путешествий!".

Запись трансляции доступна на электронных ресурсах Фонда Росконгресс: сайте, YouTube-канале "Росконгресс-ТВ", в группе в Facebook.

Организаторы онлайн-сессии: правительство Приморского края, Фонд Росконгресс, центр "Мой бизнес", Туристско-информационный центр Приморского края. Партнеры: агентство LMG, портал "Профи-тревел", ИА PrimaMedia, ИА EastRussia, Федерация рестораторов и отельеров России.

Возрастная категория 12+.