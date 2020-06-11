Уральские газовики в период ограничений по COVID-19 выполняют все производственные задачи

ТАСС, 11 июня. Комплекс противоэпидемиологических мер, реализованный в ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" (ГТЕ) в связи с пандемией COVID-19, позволяет предприятию успешно выполнять производственную программу 2020 года. На протяжении последних двух с половиной месяцев общество реализовало все плановые работы, сообщили в четверг в службе по связям с общественностью и СМИ ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург".

В апреле-мае масштабные ремонты прошли на газопроводах Свердловской, Курганской, Челябинской и Оренбургской областей. В них приняли участие работники восьми линейных производственных и трех аварийно-ремонтных управлений ГТЕ, связисты, транспортники, специалисты инженерно-технического центра.

В Свердловской области в апреле уральские газовики отремонтировали газопровод-отвод к городу Первоуральску, а в мае – магистральный газопровод "Свердловск – Нижний Тагил". В Курганской области прошел целый ремонтный комплекс на газопроводе-отводе, снабжающем природным газом ряд населенных пунктов на востоке Свердловской области: Талицу, Байкалово, Ирбит и Туринск. В Челябинской области и в Оренбуржье работы велись на газовых магистралях "Комсомольское – Челябинск", "Бухара – Урал" и "Домбаровка – Оренбург", а также на отводе "Чебаркуль – Миасс – Златоуст – Сатка". В ходе работ производилась замена дефектных участков трубы, устанавливалась новая запорная арматура, наносилось новое изоляционное покрытие.

По словам заместителя генерального директора по производству ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" Андрея Саломатина, предприятие работает с учетом рекомендаций Роспотребнадзора и применяет комплекс специальных мер для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

"Мы снизили количество работников, участвующих в ремонтах и взаимодействующих друг с другом. Организовали постоянный состав бригад, ограничили перемещения персонала между коллективами. Технологические и логистические процессы выстроили таким образом, чтобы работники из разных филиалов и подразделений не пересекались. Все снабжались антисептическими растворами и защитными масками, велся термометрический контроль. Противоэпидемиологические меры применяются и в настоящее время", - приводят в пресс-службе слова Саломатина.

О предприятии

ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"- 100% дочернее общество ПАО "Газпром". Обслуживает объекты газотранспортной системы, осуществляет транспортировку и распределение природного газа на территории Свердловской, Челябинской, Курганской и Оренбургской областей. Протяженность линейной части газопроводов составляет 8554 км и мощностями для транспортировки природного газа более 980 МВт. Распределение газа потребителям осуществляется через 281 газораспределительную станцию. Коллектив предприятия насчитывает около 9 тыс. человек.

По словам генерального директора Алексея Крюкова, ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" является одним из крупнейших газотранспортных обществ ПАО "Газпром". По распределению природного газа потребителям уральское предприятие уступает лишь ООО "Газпром трансгаз Москва", в регионе ответственности ГТЕ проживает почти 10% населения РФ и работают крупнейшие металлургические и энергетические предприятия страны.