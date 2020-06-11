Москва, 11 июня. Онлайн-конференция "Энергетика во время и после COVID-19" пройдет 11 июня в 15.00.

Кризисная ситуация, вызванная COVID-19, оказала существенные влияние на организацию работы энергетических компаний. Как пандемия повлияла на российскую энергетику? Улучшение корпоративных информационных систем и удаленных рабочих мест, связанных с основными информационными базами компаний, становятся практически безальтернативным направлением развития. Особую значимость приобретают средства дистанционных коммуникаций. Динамика цифровой трансформации процессов управления и автоматизации должна только увеличиваться. Развитие качественных дистанционных сервисов обслуживания клиентов становится обязательным. Как обеспечить высокий уровень кибербезопасности для развития дистанционных сервисов? Как использовать новый формат организации офисного пространства? Возможно ли сократить командировки и полностью перейти на дистанционное обучение? Какой опыт, приобретенный во время работы в условиях пандемии, можно и необходимо внедрять в жизнь после COVID-19? На эти и другие вопросы ответят участники мероприятия.

В конференции примут участие: Александр Новак - министр энергетики Российской Федерации, Юрий Маневич - заместитель министра энергетики Российской Федерации, Павел Ливинский - генеральный директор ПАО "Россети", Кирилл Дмитриев - генеральный директор, Российский фонд прямых инвестиций, Карло Палашано - глава Enel в России, Денис Федоров - генеральный директор ООО "Газпром энергохолдинг", Наталья Невмержицкая - председатель правления Ассоциации ГП и ЭСК и Илья Сачков - генеральный директор, основатель компании Group-IB.

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