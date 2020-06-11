КРСУ и Сбербанк разработают региональные решения для проектов ГЧП

ТАСС, 11 июня. АО "Корпорация развития Среднего Урала" (КРСУ) и ПАО "Сбербанк" договорились о совместной работе по реализации инвестиционных проектов на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП). Об этом сообщили в четверг в пресс-службе КРСУ по итогам соглашения, которое подписали исполняющий обязанности управляющего Свердловским отделением Сбербанка Сергей Лачугин и генеральный директор КРСУ Максим Прачик.

"В первую очередь речь идет о проектах в сферах образования, спорта, культуры и жилищно-коммунального хозяйства. Стандартизированный свод основных требований для подготовки, сопровождения и финансирования концессионных проектов гарантирует инвестору безопасность вложений, доходность и возвратность инвестиций", - сказано в сообщении.

В корпорации добавили, что в целях распространения имеющегося практического опыта по привлечению банковского финансирования в строительство объектов образования с использованием концессионных механизмов Сбербанк активно взаимодействует как с правительством Свердловской области, так и с локальными потенциальными инвесторами.

Сергей Лачугин отметил, что одной из приоритетных задач, обозначенных в соглашении, является организация сотрудничества в развитии государственно-частного партнерства и муниципально-частного партнерства в Свердловской области для модернизации социальной и транспортной инфраструктуры региона.

"Считаем, что реализация социально-значимых проектов в Свердловской области на принципах ГЧП в условиях ограниченности ресурсов регионального бюджета актуальна для органов власти. Банк, предоставляя кредитные ресурсы частной стороне, делает такие проекты реальными и финансово состоятельными. Поиск инвесторов, структурирование проектов, помощь в подготовке документов – эту работу мы готовы проводить в кооперации с профессионалами из Корпорации развития Среднего Урала. Сбербанк всегда готов принять участие и поддержать исполнение значимых для Среднего Урала проектов", - цитируют в пресс-службе КРСУ слова Лачугина.

"Целью подписанного соглашения станет сотрудничество между главным финансовым институтом страны, органами государственной власти, инвесторами в реализации концессионных соглашений. Опыт Сбербанка поможет нам усилить позиции в вопросах привлекательности механизмов ГЧП", - добавил Прачик.

О КРСУ

Корпорация развития Среднего Урала создана правительством Свердловской области в 2010 году и является институтом инфраструктурного развития при региональном правительстве. Ключевые направления ее деятельности - территориальное развитие региона, инвестиционная деятельность, реализация механизмов государственно-частного партнерства и предоставление услуг для бизнеса. За период существования КРСУ в инфраструктуру инвестировано 20 млрд рублей, инвестиционный портфель - около 38 млрд рублей.

О Сбербанке

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На его долю приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.

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