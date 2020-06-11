Эксперты обсудят преимущества Пекинского договора для рынка интеллектуальной собственности

ТАСС, 11 июня. Первый онлайн-выпуск серии Creative Global Talks на тему "Пекинский договор: от Рима до Пекина" состоится 16 июня в 12:00. В нем примут участие ведущие эксперты по интеллектуальной собственности и цифровой экономике – представители государственных органов власти, профессиональных сообществ продюсеров и актеров, специалисты сферы авторского права.

Дискуссия будет посвящена Пекинскому договору по аудиовизуальным исполнениям (Beijing Treaty on Audiovisual Performances), вступившему в силу 28 апреля 2020 года. Эксперты обсудят, что означает вступление документа в силу, а также как государство, бизнес и творческий сектор реагируют на это событие. Конференция пройдет на платформе Zoom. Участникам и гостям мероприятия необходимо сначала заполнить форму регистрации, после чего пройти по ссылке (не раньше чем за час до начала мероприятия). Всем зарегистрированным участникам трансляция мероприятия также будет доступна на YouTube.

Организатор мероприятия – Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП). Модератором дискуссии станет заместитель генерального секретаря ЕАКОП, член комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Ирина Яковлева.

Пекинский договор является историческим договором для Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), поскольку на международном уровне он впервые распространяется на защиту экономических и моральных прав актеров и исполнителей в аудиовизуальных произведениях, включая фильмы, видео и телевизионные программы, заявил заместитель директора отдела управления авторским правом ВОИС Димитер Ганчев.

Генеральный секретарь ЕАКОП, председатель комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Андрей Кричевский подчеркнул, что применение Пекинского договора по аудиовизуальным исполнениям позволит поддержать представителей российских креативных индустрий во время пандемии COVID-19: "Коронакризис в очередной раз показал, что система охраны интеллектуальных прав нуждается в модернизации. В противном случае она не будет соответствовать современным реалиям цифрового мира. Уверен, что вступление Пекинского договора в силу вызовет экономический подъем креативной экономики и позволит цифровому пространству стать одним из основных каналов монетизации аудиовизуальных произведений".

Кричевский добавил, что первыми эффект от вступления в силу Пекинского договора ощутят представители кино- и театральной индустрий, поскольку их площадки лидируют по распространению аудиовизуального контента.

Академический директор Научно-образовательного центра интеллектуальной собственности и цифровой экономики, председатель Совета Торгово-промышленной палаты РФ по интеллектуальной собственности, доктор юридических наук, профессор Иван Близнец уверен, что вступление договора в силу позволит применять нормы международного права по интеллектуальной собственности в полном объеме: "Пекинский договор – это новый инструмент для охраны прав артистов при создании аудиовизуальных произведений. Он подразумевает единство правовой системы для всех участников договора, возможность судов в каждой из стран применять меры защиты в отношении всех создателей аудиовизуальных произведений. Соответственно, практика судов будет учитывать новые нормы договора и подстраиваться под них".

Директор Научно-образовательного центра интеллектуальной собственности и цифровой экономики, вице-президент по R&D Федерации интеллектуальной собственности Екатерина Чуковская рассказала о нюансах соблюдения и применения норм Пекинского договора: "Надо отдавать себе отчет, что подобные документы не вмешиваются в национальное регулирование, а накладывают на государство международные обязательства. Не думаю, что отношения на международном аудиовизуальном рынке корректным образом изменятся. Основные проблемы будут связаны с принципами сбора и порядком распределения вознаграждения, но в этой сфере есть устоявшиеся модели и практики, адаптировать которые не составит труда".

В рамках онлайн-конференции также выступят юридический советник Ассоциации продюсеров кино и телевидения, генеральный директор компании "ФТМ Энтертейнмент", кандидат юридических наук​​​​ Сергей Семенов, заместитель директора департамента авторско-правовой инфраструктуры Всемирной организации интеллектуальной собственности Димитер Ганчев, заместитель председателя комиссии по вопросам развития культуры и сохранения духовного наследия Общественной палаты РФ, председатель Независимого профсоюза актеров театра и кино Денис Кирис, заместитель председателя Кыргызпатента Самат Байзаков, начальник управления авторских и смежных прав Кыргызпатента Ырыс Турсуналиева, художественный руководитель Региональной молодежной лаборатории театра и фольклора, российский актер драматического театра и кино, музыкант Максим Линников, а также представитель министерства культуры Российской Федерации.

Пекинский договор по аудиовизуальным исполнениям, подписанный 74 странами и ратифицированный 33 участниками, является многосторонним соглашением, регулирующим смежные права на аудиовизуальные произведения. Документ защищает интеллектуальную собственность исполнителей в части аудиовизуальных исполнений и затрагивает права на воспроизведение, распространение, прокат, эфирное вещание и доведение для всеобщего сведения. Административные функции договора выполняет Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС). Соглашение расширяет экономические права исполнителей, авторов и владельцев аудиовизуальных произведений, предоставляет им возможность получать доходы от распространения творческих продуктов на международном уровне.

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Информационная справка

Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП) – международная неправительственная организация, в состав которой входят ведущие национальные общества, занимающиеся управлением различными категориями авторских и/или смежных прав в странах – членах Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств, странах БРИКС и иных странах.

В апреле 2018 года ЕАКОП стала членом международной организации "Ассамблея народов Евразии", которая формирует интеграционную модель большого евразийского партнерства на общественном уровне, объединяя свыше 2500 представителей некоммерческих организаций, деловой и интеллектуальной элиты из 67 стран евразийского континента.

ЕАКОП – ассоциированный член Международной конфедерации обществ авторов и композиторов (CISAC), имеет статус организации-наблюдателя Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO).

Штаб-квартира ЕАКОП располагается в Москве.