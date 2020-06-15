Работу федеральных культурных учреждений в регионах России обсудят на форуме #ArtSpace

Москва, 15 июня. В понедельник в 17:00 по московскому времени состоится прямой эфир четвертого выпуска проекта #ArtSpace на тему: "Федеральные учреждения культуры убивают региональные площадки?".

Создание новых федеральных культурных учреждений в регионах России неуклонно ведет к перераспределению сил в регионах. О текущей ситуации, сложностях и преимуществах, а также о системе взаимодействия региональных и федеральных учреждений расскажут руководители культурных центров, специалисты, организующие эту работу, и эксперты:

Алена Даценко — директор Приморской государственной картинной галереи (Владивосток);

Наталия Чабовская — директор Томской государственной филармонии;

Наталья Пахомова - ректор РГИСИ;

Григорий Заславский — ректор Российского Института Театрального Искусства (ГИТИС);

Эльдар Алиев – главный балетмейстер Приморской сцены Мариинского театра (Владивосток);

Модератор встречи — директор Фонда Анна Яковлева.

В этом году главная тема форума ArtSpace: "Что потеряет и что приобретет культура после пандемии?". Командой Фонда запланировано 12 еженедельных встреч, которые проходят с 25 мая по 3 августа.

Цель форума ArtSpace — обсуждать и совместными усилиями искать пути решения проблем и вопросов, актуальных для российской и мировой культурной общественности. В числе гостей форума приглашены известные артисты, музыканты, менеджеры, дирижеры и представители власти. Первые встречи "Музыканты на удаленке", "Мир искусства на самоизоляции: выход есть!" и "Почему не работают социальные лифты: как молодому артисту сделать карьеру?" вызвали большой зрительский интерес. В дружеских дискуссиях уже приняли участие Денис Мацуев, Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Ильдар Абдразаков, Максим Венгеров, Александр Сладковский, Ян Яновский, Максим Берин, Дмитрий Вдовин, Ильмар Альмухаметов, Лариса Дядькова, Елена Стихина, Марика Абдразакова, Юлиан Макаров и Екатерина Гринчевская.

Форум транслируется на YouTube-канале IAFoundation, а дискуссии проходят в режиме видеоконференции. В дискуссиях может принять любой желающий, самые интересные вопросы в чате видеоконференции будут заданы гостям.

Генеральный информационный партнер проекта ArtSpace — агентство ТАСС.

Фонд поддержки молодых талантов и развития международных культурных связей Ильдара Абдразакова был учрежден известным российским оперным артистом в 2016 году, и в числе его ключевых задач — культурный диалог российского и мирового музыкального сообщества с целью популяризации классической музыкальной культуры в России и российской музыкальной культуры в мире, а также поиск и поддержка молодых талантов в регионах страны.

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