На форуме РСПП обсудят эффективные антикризисные стратегии государства и бизнеса

Москва, 15 июня. В рамках Недель российского бизнеса Российский союз промышленников и предпринимателей проведит форум "Эффективные антикризисные стратегии государства и бизнеса: социальный аспект". Начало 17 июня в 11:00.

В формате видеоконференции на сессии "Рынок труда: уроки кризиса и посткризисное развитие" планируется обсудить эффективность мер государства и бизнеса по сохранению рабочих мест и трудовых коллективов, рынок труда в новых условиях; успешные практики и перспективы внедрения цифровых технологий в трудовые отношения.

В рамках мероприятия выступят президент РСПП Александр Шохин, управляющий директор управления рынка труда и социального партнерства РСПП Марина Москвина, вице-президент РСПП Федор Прокопов. К дискуссии приглашены заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков и другие.

Программа форума и регистрация: http://nrb-rspp.ru/calendar/item/874-socialniy-forum-sessia-1.html

Трансляция мероприятия: https://www.youtube.com/channel/UCReZWc_IaCMQZeNrGzJSHgw

Возрастная категория 16+