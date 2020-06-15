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На Иннопром Онлайн обсудят состояние фармацевтической отрасли

Трансляция дискуссии доступна для всех желающих по предварительной регистрации

Москва, 15 июня. На сайте Иннопром Онлайн 17 июня пройдет новая дискуссия. Участники обсудят, удалось ли фармацевтической отрасли справиться с выполнением возросших потребностей здравоохранения в начале 2020 года, деятельность международных фармацевтических производителей на территории РФ в период пандемии, преодоление зависимости поставок АФИ из Азии, регистрацию вновь импортируемых фармсубстанций в нынешних условиях. Трансляция доступна для всех желающих по предварительной регистрации. Начало в 12:00.

В числе спикеров заявлены первый заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Сергей Цыб, директор департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств Филипп Романов, заместитель руководителя Росздравнадзора Валентина Косенко, генеральный директор Sanofi  в странах Евразийского региона Оксана Монж, генеральный директор "Росхимреактив" Ирина Вендило, генеральный директор компании "Герофарм" Петр Родионов и другие.

Официальные партнеры сессии: франко-российская торгово-промышленная палата ССI France Russie, французская фармацевтическая компания Sanofi, BRIGHT WAY GROUP, а также центр корпоративных коммуникаций С-ГРУП.

Модерировать дискуссию будут первый вице-президент группы компаний "Формика" и директор деловой программы "ИННОПРОМ" Антон Атрашкин и Директор ФБУ "Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик" Владислав Шестаков.

Иннопром Онлайн – проект, задачей которого является понять сегодня, какой будет глобальная промышленность завтра. Смогут ли технологии Индустрии 4.0 оперативно выдавать эффективные решения в условиях новой реальности? Какие новые подходы к управлению персоналом реально работают? Как изменится производственный процесс, в частности дуэт человека и машины? Как компании меняют свои стратегии и инвестиционные планы? Трансляции проходят каждую среду на сайте Иннопром Онлайн в 12:00.

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