ММК завершает реконструкцию стана 2500

ТАСС, 16 июня. На Магнитогорском металлургическом комбинате завершается реконструкция стана 2500 горячей прокатки (ЛПЦ №4), которая позволит расширить размерный и марочный сортамент стана, значительно улучшить качество выпускаемой продукции и нарастить производительность агрегата до 5,3 млн тонн металлопроката в год. Горячий пуск стана 2500 запланирован на первую декаду июля 2020 года, сообщили во вторник в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК".

Генеральным подрядчиком строительства выступило АО "Прокатмонтаж". Производителем основного технологического оборудования стал Новокраматорский машиностроительный завод (НКМЗ, Украина). Также в феврале 2018 года ПАО "ММК" заключило контракт с компанией SMS group GmbH на поставку оборудования для реконструкции чистовой группы клетей стана.

"В апреле 2019 года на черновой группе стана 2500 горячей прокатки были введены в работу две новые универсальные реверсивные клети с вертикальными и горизонтальными валками, – рассказал заместитель начальника ЛПЦ №4 по технологиям Александр Полунин. – В основном они работают в тандеме, но каждая клеть может также работать автономно, у каждой – свой режим прокатки. Также запущены новые моталки № 7-8, позволяющие сматывать рулоны до 40 тонн из сляба до 10 метров, и транспортеры перемещения рулонов на склад горячекатаных рулонов ЛПЦ №4. В сентябре текущего года будет построен еще один транспортер с тележкой для передачи рулонов в ЛПЦ №5. Это так называемая линия уборки №3. Примечательно, что с ее вводом рулоны теперь сматываются и отправляются на склады и потребителям в горизонтальном положении, что исключает их дальнейшее повреждение при транспортировке".

В июле планируется запуск в работу новых ножниц Н65, установки гидросбива (установка гидравлического удаления окалины). Также в рамках реконструкции чистовой группы клетей в ближайшее время запланирован ввод в эксплуатацию новой клети F0 (поставленной в рамках раннего контракта с НКМЗ), четырех новых клетей (по контракту с SMS group) вместо старых клетей 7-10, нового отводящего рольганга с модернизированной системой ламинарного охлаждения полосы, новой моталки №6.

В настоящий момент произведен демонтаж старых, монтаж и обвязка пяти новых клетей (четыре - изготовитель SMS group; одна, F0 – изготовитель НКМЗ), смонтированы межклетевые промежутки. Планируется реконструкция системы ламинарного охлаждения полосы на новом отводящем рольганге. Его конструкция существенно улучшит прохождение полосы до моталки, исключит ее застревание.

"В рамках реконструкции чистовой группы также впервые будет установлен койл-бокс, – сказал Полунин. – Это промежуточное перемоточное устройство, которое будет сматывать на высокой скорости раскат, идущий из черной группы клетей, тут же разматывать на более низкой скорости и задавать другим концом в чистовую группу клетей. Эта технология позволит нам сохранять температуру раската, устранить температурный клин и снизить энергосиловые режимы прокатки".

Кроме этого, ведутся пуско-наладочные работы на новом агрегате поперечной резки №1. Ввод в работу этого агрегата позволит исключить претензии по неплоскостности и также расширить производимый сортамент. На сегодняшний день порезано порядка 150 тонн металлопродукции, в июле планируется выйти на плановый режим работы агрегата.

Непрерывный широкополосный стан 2500 горячей прокатки работает на комбинате с декабря 1960 года. Различные участки стана неоднократно реконструировали. В этом году завершается масштабная реконструкция в условиях действующего производства, начатая в цехе в 2007 году.