Мировые эксперты обсудили применение квантовых технологий для абсолютной защиты данных

Москва, 16 июня. В рамках цикла "Квант будущего" состоялась международная онлайн-дискуссия "Квантовые коммуникации: абсолютно защищенное будущее". Встреча организована по инициативе Российского квантового центра, Фонда "Росконгресс" и Госкорпорации "Росатом".

Научные деятели с мировым именем, а также представители бизнеса обсудили перспективы и преимущества квантовых технологий. По единодушному заключению квантовые коммуникации были признаны одним из наиболее важных направлений для развития, поскольку они позволяют передавать информацию на большие расстояния, обеспечивая абсолютную защиту данных. Кроме того, квантовые коммуникации были названы реально существующей, практически применимой технологией, которая давно выведена за пределы только лишь теории.

Опытом внедрения квантовых коммуникаций поделился Фейху Сю, профессор Научно-технического университета Китая (USTC). Он рассказал об осуществлении первой в истории квантовой коммуникации между спутником и наземной станцией в 2017 году. Тогда квантовые спутники использовали для научных исследований по квантовому распределению сигнала. Китай продолжает работать над улучшением технологии и в течение пяти лет планирует запустить дополнительные спутники, при этом снизив их стоимость для коммерческого использования за счет уменьшения веса устройств.

О программе по корпоративному использованию квантовых технологий рассказал Павел Дорожкин, заместитель начальника департамента по квантовым коммуникациям, ОАО "РЖД": "Мы надеемся, что по итогам реализации дорожной карты по квантовым технологиям Россия сможет войти в тройку лидеров по уровню технологий и объему рынка квантовых коммуникаций".

Дорожкин также отметил, что развитие всех видов квантовых технологий необходимо осуществлять на основе тесного сотрудничества между государством, бизнесом и наукой на международном уровне: "Мы начали переговоры с рядом международных партнеров и по совместным разработкам, и по совместному строительству и эксплуатации транснациональных квантовых сетей".

В Индии программа квантовых коммуникаций запущена несколько лет назад. Одним из идеологов проекта является Урбуши Синха, профессор Raman Research Institute, ассоциированный член Института квантовых вычислений Университета Уотерлу и Центра квантовой информатики и квантового управления Торонтского университета. Во время дискуссии она обратила внимание коллег на необходимость создания единых глобальных стандартов и сертификации в области квантовых коммуникаций. Это значительно ускорит процесс коммерциализации данной технологии. "Мы внимательно следим, чтобы все протоколы, которые мы разрабатываем, отвечали международным стандартам", – сообщила Урбуши Синха.

Появление универсальных протоколов важно еще и для укрепления международного сотрудничества и повышения безопасности квантовых коммуникаций. "Мы работаем над вопросом сертификации, чтобы гарантировать необходимый уровень безопасности и минимизировать угрозу квантового хакинга. Защищенность квантовых коммуникаций сейчас действительно на высоком уровне, однако в теории есть что улучшать. Мы должны быть уверены, что все наши устройства действительно защищены. Для этого мы проводим эксперименты по квантовому хакингу", – сказал Фейху Сю.

Квантовые коммуникации – это крайне сложная и дорогая для разработки и внедрения технология, поэтому в квантовой гонке выигрывают те, кто больше всего в нее инвестирует. В этом убежден Шон Квак, исполнительный вице-президент по вопросам инноваций компании ID Quantique: "Для соответствия спросу цена должна снизиться до уровня технологий коммуникации по оптоволоконным каналам, а для этого необходимы значительные инвестиции. Активная поддержка правительства очень важна для создания рынка квантовых коммуникаций".

Поддержка государства может потребоваться не только на уровне финансовых вложений, но и на уровне образования. "У нас происходит дефолт с точки зрения адаптации образовательной системы. Здесь и квантовые технологии, и коммуникации. Такое смешение самых разных научных подходов усложняет выработку интегральных образовательных программ", – сообщил Артур Экерт, профессор квантовой физики математического института в Oxford University, директор центра квантовых технологий Национального университета Сингапура.

Спикеры также обсудили значимость квантовых технологий в целом, которую сложно переоценить. "В будущем разработки на стыке квантовых коммуникаций, квантовой криптографии, квантовых вычислений поспособствуют появлению целого поколения новых продуктов и устройств. Квантовые сети – это инфраструктура, на основе которой могут возникать совершенно новые приложения в дополнение непосредственно к шифрованию. Это могут быть распределенные реестры и блокчейны", – сказал Алексей Федоров, руководитель научной группы "Квантовые информационные технологии" в Российском квантовом центре, основатель и руководитель проекта QApp.

Серию онлайн-встреч поддерживают МКР-медиа и бизнес-инициатива Friends For Leadership в партнерстве с PGBgroup2.0 и научно-популярным изданием N+1.

Запись трансляции можно посмотреть на YouTube-канале "Росконгресс-ТВ", саммари из сессии – на сайте Фонда "Росконгресс".

Последующие дискуссии запланированы на 18 и 25 июня. Темы: "Могут ли квантовые технологии увеличить продолжительность и качество жизни?" и "Рынки квантовых технологий: кто в них инвестирует и зачем" соответственно. Список приглашенных спикеров обновляется и будет объявлен позже в разделе "Новости" на сайте РКЦ. Больше информации о деятельности Российского квантового центра и о развитии квантовых технологий в России и мире можно узнать из лекций на YouTube канале РКЦ.

Первая встреча "Квантовые вычисления: ответы на глобальные вызовы" состоялась 4 июня. Участники обсудили глобальные вызовы, на которые сможет дать ответ квантовый компьютер. Спикерами этой дискуссии стали: Екатерина Солнцева – директор по цифровизации Госкорпорации "Росатом"; Урбуши Синха – одна из идеологов запуска квантовой программы в Индии; Борис Альтшулер – ведущий консультант по квантовым технологиям корпорации Google; Джанфранко Басти – профессор философии и науки Латеранского университета; Федор Лукьянов – директор по научной работе Международного дискуссионного клуба "Валдай" и главный редактор журнала "Россия в глобальной политике". Ключевые выводы прошедшей дискуссии приведены на сайте Фонда "Росконгресс".

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