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Названы лучшие в России организации в сфере корпоративных коммуникаций

Рейтинг назвала Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР)

Москва, 16 июня. Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР) 15 июня объявила результаты итогов VII Всероссийского рейтинга директоров и департаментов по корпоративным коммуникациям и корпоративным отношениям TOP-COMM.

Среди его основных целей – выявление и публичное признание успешных профессионалов отрасли и определение лучших в России организаций в сфере корпоративных коммуникаций и корпоративных отношений среди принявших участие в TOP-COMM-2020.

Абсолютное большинство руководителей подразделений по коммуникациям и корпоративным отношениям, вошедших в список TOP-100, регулярно участвуют в этом рейтинге, который помогает им понять динамику собственных достижений и развития.

Программное обеспечение и математическая модель для проведения рейтинга обеспечиваются российской компанией Smart Generation. 20% баллов из итоговой суммы определяется при помощи оригинальной модели по оценке коммуникационной эффективности и медиа-активности каждого номинанта, которая специально была создана компанией Ex Libris c участием Brand Analytics– партнерами рейтинга TOP-COMM.

Итоговые результаты рейтинга рассмотрены и утверждены членами наблюдательного совета 4 июня 2020 года.

"Главное отличие TOP-COMM от всех других рейтингов заключается в том, что участник сам набирает баллы, последовательно отвечая на вопросы анкеты, затрагивающей все аспекты профессиональной деятельности. Это позволяет проводить рейтингование участников на основе первичных данных, - отметил президент АКМР Игорь Игнатьев. - За годы проведения TOP COMM сложился постоянный костяк из директоров по коммуникациям, которые ежегодно участвуют в рейтинге и проявляют заинтересованность в его развитии. Результаты TOP COMM позволяют взглянуть на работу профессионалов коммуникаторов со стороны и создают участникам рейтинга дополнительные стимулы для профессионального совершенствования. Рейтинг TOP-COMM позволил многим его участникам добиться профессиональных успехов и обратил внимание на новые имена".

Рейтинг-листы TOP-COMM 2020 по всем номинациям в том виде, как было утверждено на наблюдательном совете, публикуются  на сайте www.corpmedia.ru

Возрастная категория 16+.

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