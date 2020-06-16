Столичные музеи представляют выставки о современном искусстве

Москва, 16 июня. Популярные музеи столицы представляют наиболее интересные выставки и долгосрочные проекты, посвященные современному искусству. Гостей приглашают посетить онлайн-выставки в Мультимедиа Арт Музее, Музее Моды и на других культурных площадках.

Одной из особенностей современного искусства является его многоуровневость. А применение художниками новых технологий позволяют под необычным углом зрения взглянуть на проблемы, с которыми люди сталкиваются постоянно. Увидеть, осознать и прочувствовать современное искусство можно, посетив онлайн-проекты, которые подготовили музеи, подведомственные департаменту культуры города Москвы.

Выставка "Школа Родченко. Избранное" в Мультимедиа Арт Музее включает фотографии, видео и инсталляции, с помощью которых студенты и выпускники школы исследуют стремительно меняющуюся реальность, а также размышляют о природе искусства, которая видоизменяется и трансформируется под воздействием информационных технологий.

Пронизанный юмором проект В. Лащенова "Этажом выше поют песни, пока кто-то купается с дельфинами" отсылает зрителей к искусству абсурда обэриутов. Эта ироничная рефлексия посвящена так называемому "офисному планктону", классу служащих, не связанных с производственными процессами, "зависшими" где-то между онлайн и оффлайн.

Игорь Самолет и Света Исаева в видео "Черный ящик" также используют абсурдизм. Их "прибор" помогает понять причины крушения авиакорабля: в замкнутом пространстве автор проекта и члены ее семьи пересказывают друг другу обрывки историй коллективных и личных полетов, а также авиакатастроф.

Фотосерия Игоря Самолета "Завтрак для Артема" – это размышление о том, может ли человек создать конкуренцию гаджетам, в попытке привлечь внимание нового поколения детей. Автор вовлекает в live-перформанс своего маленького племянника, и "живое общение" на время побеждает компьютерные игры!

Проект "Библимлен" (сокращенное от Библиотека имени Ленина) Саши Пироговой представляет собой игровое вторжение в строгое, дисциплинированное пространство "Ленинки", главной библиотеки страны.

Подробная информация доступгна на сайте.

Возрастная категория 18+.

Новый проект современного российского фотографа Андрея Гордасевича "Застывшая форма" в рамках "Фотобиеннале-2020" также представляет Мультимедиа Арт Музей. Это междисциплинарное художественное исследование, основанное на синтезе науки и искусства.

"Красоту формы удобнее всего наблюдать в статике, а самое статичное, что может случиться с живой формой – это смерть", - считает автор.

Гордасевич фотографировал в течение года экспонаты в Зоологическом музее МГУ. Грация природных существ напоминают нам о конечности всех живых форм и становятся не только объектом изучения, но и предметом созерцания.

Возрастная категория 18+.

Выставка "Космический дизайн" в Музее космонавтики прослеживает историю зарождения и развития этого направления от идей К. Э. Циолковского до наших дней. С началом освоения космоса людей стал волновать вопрос проектирования "предметов" новой космической эпохи. В истории мирового дизайна этот период получил название Space Age. Художники-дизайнеры проектировали в космическом духе бытовую технику и машины, мебель и одежду. Кроме этого, они занимались разработками, непосредственно связанными с освоением космического пространства: интерьерами космических кораблей, инструментами для работы и жизни на космических станциях, оборудованием для обеспечения работы наземных служб.

Возрастная категория 18+.

Экспозиция "Мир без насилия. Творческий вызов Карла Аймермахера" содержит 50 арт-объектов – графических набросков и произведений в технике "ready-made" Карла Аймермахера, которую представляет Музей истории ГУЛАГа. Автор берет предметы из реальной жизни и помещает их в пространство искусства. Его волнуют исторические события с фатальными последствиями для культуры и общества. Своими работами он пытается бороться с любыми проявлениями насилия, выступает против равнодушия и забвения катастроф и трагедий. Художественное осмысление глубоких травм общества – это творческий вызов современного искусства и призыв автора к диалогу; примирению и созиданию нашего будущего.

Возрастная категория 18+.

Проект "Вечно модный Моцарт. Вечно молодой Балет. Вечно молодая Мода" в Музее Моды представляет собой совместное творчество офортиста Светланы Ланшаковой и модельера Оксаны Негода. Это серии арт-объектов, где мастерство художников, а также их погружение в музыку Моцарта, позволили создать произведения искусства, находящиеся на стыке фэшн-дизайна, скульптуры и декоративно-прикладного искусства. Главная идея – перенести офорт с бумаги на разные виды тканей и включить их в модели от кутюр. Так, в арт-объекте "Командор" использован трагический "разбившийся на осколки" портрет Моцарта, показавшего в своей опере "Дон Жуан" весь трагизм судьбы главного героя, обреченного погибнуть от столкновения со статуей Командора.

Возрастная категория 18+.

"Персональный подход" – специальный проект в рамках долгосрочной серии тематических показов работ из фондов Московского музея современного искусства, которая была запущена в 2009 году. Собрание охватывает целую эпоху в истории российского искусства – от авангардных течений начала XX века, примитивизма и неоклассики – до поисков мастеров "сурового стиля", левого МОСХа и неофициального искусства, а также большого спектра актуальных практик. Главными героями "Персонального подхода" стали сами художники – несхожие по своим творческим устремлениям персоналии, чьи работы сравнительно широко представлены в фондах музея.

Возрастная категория 18+.

Сегодня, считают арт-критики, в современном искусстве происходят глобальные процессы: переосмысляются социальные проблемы, а также ряд тем, связанных с историей, природой и экологией, насилием, расизмом, загрязнением окружающей среды. Художники подходят ко всему этому многообразию тем мультимедийно: средствами живописи, инсталляции, фотографии, а также видео. Уникальную возможность познакомиться с подобными работами все желающие могут получить, виртуально посетив разнообразные выставки московских музеев.