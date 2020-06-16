В России разработан "Стандарт качества" для инновационных проектов

Москва, 16 июня. Стратегический проект Фонда "Росконгресс" Business Priority, созданный для продвижения отечественных высокотехнологичных стартапов, совместно с Фондом содействия инновациям и АНО "Российская система качества" (Роскачество) разработали "Cтандарт качества малых и средних инновационных предприятий". Это механизм, который на основании 27 критериев оценивает перспективы проектов по четырем основным направлениям: "Концепция развития", "Продукция", "Команда" и "Партнеры, ресурсы и среда".

Появление такого инструмента стало крайне своевременным: в условиях новых вызовов для российской и мировой экономики к традиционно высокому уровню неопределенности в отношении перспектив стартапов добавляются дополнительные риски, связанные с прогнозированием состояния рынков для внедрения инновационной продукции.

Учитывая большую работу по продвижению отечественных инновационных продуктов и технологий, которая уже проделана Фондом "Росконгресс" в рамках основных экономических форумов и в формате бизнес-акселератора, новый стандарт получил название Business Priority.

"Среди участников Business Priority – инновационные компании со всей России, предлагающие решения для самых разных отраслей экономики. В целом, за время работы проекта были проанализированы сотни стартапов, в результате чего внутри Фонда "Росконгресс" накоплены очень сильные компетенции. Вместе с тем важно, что к этой работе присоединились такие партнеры, как Фонд содействия инновациям и Роскачество. Благодаря совместным усилиям удалось создать действительно прорывное решение, способное стимулировать развитие технологического потенциала российских компаний и страны в целом", – отметил директор Фонда "Росконгресс" Александр Стуглев.

"Для молодых организаций, находящихся на этапе становления, остро стоит вопрос объективной оценки эффективности своей работы. В рамках деятельности по диагностике качества процессов, которую Роскачество уже давно ведет по всей стране, мы часто сталкиваемся с простым запросом от компаний, работающих в сфере высоких технологий и инноваций: как грамотно оценить бизнес модель, просчитать потенциальные риски и слабые стороны, найти точки роста? Разработанный “Стандарт” станет ориентиром для таких компаний и поможет им грамотно выстроить системы управления и производства, снизить издержки и выйти на новые показатели эффективности", – заявил руководитель Роскачества Максим Протасов.

"Рынок высокотехнологичных молодых компаний, связанный с венчурными инвестициями, как ни один другой нуждается в понятных и эффективных критериях оценки. "Стандарт качества" Business Priority позволит инвесторам максимально точно определить потенциал конкретного проекта и принять на основе этого взвешенное решение. Это крайне важно в сегодняшних реалиях, когда экономические условия меняются быстро и непредсказуемо, а рынки сталкиваются с беспрецедентными шоками. По-настоящему перспективные стартапы получают ощутимые преимущества: благодаря внедрению “Стандарта качества” значительно сокращается путь от идеи до производства", – прокомментировала директор проекта Business Priority Марианна Скраган.

Среди критериев оценки, например, способность коллектива не снижать эффективность в условиях масштабирования проекта или наличие стратегии защиты интеллектуальной собственности. Таким образом, новый стандарт Business Priority учитывает все аспекты деятельности инновационных компаний, позволяет унифицировать их отбор и повысить эффективность инвестиций.

Тестирование по стандарту Business Priority будет полезно компаниям на разных этапах развития. Это поможет им скорректировать целевые ориентиры и выявить как наиболее уязвимые области развития, так и потенциальные точки роста.

Возрастная категория 12+.