Конференция Digital Brand Day пройдет в онлайне 23 июня

Москва, 16 июня. Вторая часть конференции Digital Brand Day 2020 — The Energy of Action состоится 23 июня. Вниманию участников и зрителей будут представлены первый анализ и экспертная оценка текущей рыночной ситуации, мнения экспертов отрасли о том, как они оценивают ситуацию и степень ее потенциального влияния на рынок.

Невзирая на вынужденную бурную цифровизацию, digital все еще необходимо доказывать маркетологам и рекламному сообществу свой потенциал: спикеры затронули темы нехватки объективной картины в вопросах работы алгоритмов рекламных технологий, brand safety, креатива, анализа эффективности и ROI.



Где и как смотреть Digital Brand Day — The Energy of Action

Трансляция будет проходить одновременно на нескольких площадках:

● на AdIndex.ru и официальном сайте DBD20

● в официальной сети конференции "ВКонтакте" в сообществе "ВКонтакте для бизнеса" и в официальном аккаунте "AdIndex ВКонтакте"

● новости, интервью, трансляции также будут доступны в SMM- аккаунтах AdIndex в Telegram, Facebook и YouTube

В рамках июньской сессии "The Energy of Action" спикеры и участники конференции смогут воспользоваться мобильной платформой для виртуального общения. Доступ к платформе во время проведения real-time-программы получат пользователи, прошедшие регистрацию на сайте конференции. По правилам Digital Brand Day, приоритетное право такого участия предоставляется членам "Русбренд", представителям компаний-рекламодателей и официальных партнеров конференции.

Первая сессия "The Energy of Creation" прошла 27 апреля. Эксперты представили кейсы и доклады, посвященные проектам, реализованным зимой и весной текущего года, а также маркетологи и представители агентств поделились в формате дискуссионных панелей своим взглядом на точки роста в дистанционном мире, организацию бизнес-процессов в режиме "удаленки", лидерства в турбулентное время и многое другое. Посмотреть видеодискуссии, кейсы и интервью можно в спецпроекте на AdIndex.

Digital Brand Day — профессиональная бизнес-конференция, посвященная актуальным темам и инновационным решениям в сфере цифровых маркетинговых и рекламных коммуникаций. Является продолжением ежегодного события "День Бренда" и организуется Ассоциацией производителей фирменных торговых марок "Русбренд" и AdIndex при участии Mediascope и "Национального Рекламного Альянса".

Индустриальные партнеры: Russ Outdoor, Publicis Media, "Газпром-Медиа", Hyper, GPMD, ivi .

Партнеры конференции: Dentsu Aegis Network, GroupM, "Яндекс", "Эверест ".

Информационные партнеры: РИА "Новости", "ВКонтакте", МИР 24, "Эхо Москвы", СМИ2, ТАСС, "Российская газета", "Интерфакс", "Коммерсантъ", Rusbase, Outdoor Media, "Вечерняя Москва", "Аргументы и Факты" .

Специальные партнеры: Easy Media, "Игроник", "Яндекс.Такси", Техноград, Event Film Service , Flash Tech Pro, Eventicious , Воды Здороровья .

Возрастное ограничение 18+.