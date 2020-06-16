Свердловская область выразила заинтересованность в поставках продукции АПК Армении

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Свердловская область заинтересована в поставках продукции агропромышленного комплекса Армении, а также в продвижении туристического потенциала страны. Об этом сообщил министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов в ходе онлайн переговоров с заместителем министра экономики Республики Армения Варосом Симоняном в пресс-центре ТАСС-Урал.

"У нас есть ряд предложений для армянских экспортеров. Прежде всего речь идет об активизации поставок на рынок Свердловской области первоклассной продукции АПК Армении и продвижении туристических услуг вашей страны", - сообщил Козлов.

Заместитель министра экономики Республики Армения Варос Симонян, в свою очередь, отметил, что у Армении имеется большой потенциал для сотрудничества в отрасли сельского хозяйства и пищевой промышленности. "В Армении все большее все большее распространение приобретает органическое и тепличное сельское хозяйство", - отметил он. Симонян подчеркнул, что страна имеет большие возможности и опыт по плодоовощной обработке, консервированию, производству сушеных фруктов и напитков.

В ходе переговоров руководитель отдела закупки пищевой продукции компании "Сима-Ленд" Денис Миронов выразил готовность компании к реализации именно этих видов продукции. "Нас в первую очередь интересует плодоовощная продукция: как консервы, так и сухофрукты, и кондитерские изделия. Со своей стороны, мы можем предоставить покрытие по всей Свердловской области и территории РФ везде, где присутствует компания и куда доезжают машины. По охвату населения — более 16 млн человек", - сказал он. Заместитель начальника департамента продовольственной безопасности и развития агропереработки министерства экономики Республики Армения Араик Арамян в ответ подчеркнул, что увеличение экспорта сельхозпродукции является приоритетом правительства страны.

Сотрудничество в промышленной сфере

Козлов в ходе переговоров сообщил, что товарооборот с Арменией в 2019 году составил $12 млн, что, по его словам, говорит о существенном потенциале в бизнес-сфере. По итогам ранее проведенных встреч более 50 свердловских предприятий заявились на участие в переговорах с партнерами из Армении. "Мы представили возможности предприятий по модернизации электрических и тепловых сетей, объектов водяного и коммунального хозяйства", - рассказал Козлов и сообщил, что следующие онлайн переговоры будут проведены в июле.

По данным департамента информационной политики Свердловской области, в настоящее время регион поставляет в Армению металлы и изделия из них, а также машиностроительную продукцию, химическую продукцию, древесину и продовольствие. Из Армении в Свердловскую область, в основном, поставляются продовольственные товары.