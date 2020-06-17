Ксения Шойгу откроет сезон забегов с препятствиями "Гонка Героев" 11 июля

Москва, 17 июня. Самая известная и масштабная в России гонка с препятствиями пройдет 11 июля на полигоне "Алабино". В "Лиге Героев" пообещали сделать трассу еще интереснее и экстремальнее.

"Мы очень рады наконец-то открыть "Гонку Героев" 2020 года. Безусловно, эпидемия внесла свои коррективы, но я уверена, что у нас получится удивить всех наших участников! Мы с командой уже очень соскучились по нашим проектам, так что ждем этого дня с нетерпением!" – сказала руководитель "Лиги Героев" Ксения Шойгу.

Именно здесь можно проверить себя на прочность: пробежать гонку на настоящем военном полигоне и, конечно же, искупаться в знаменитых алабинских целебных грязевых ваннах. "Гонка Героев" в Алабино будет проводиться и в любительском формате, а значит, в этом формате не будет победителей и проигравших. Зато неотъемлемой частью мероприятия станут командный дух, преодоление себя и своих страхов.

В этом году участников ждут два формата гонки. В командном забеге бегут взводы по 10 человек, каждую команду будет сопровождать инструктор. В массовом забеге атлеты стартуют волнами по 150 человек.

Зрители и болельщики смогут провести время в фан-зоне, на фуд-корте и в спортивных зонах с площадками для воркаута и кроссфита. А для самых маленьких будет организована детская развлекательная программа.

На классической десятикилометровой трассе атлетов ждут почти 60 препятствий: фирменные рукоходы "Гонки Героев", всеми любимые "Эверест", "Поцелуй грязи", заборы, много бревен и колючей проволоки. Участникам даже предстоит проползти под настоящим танком Т-72.

Регистрация на первый забег сезона продлится до 9 июля на сайте heroleague.ru.

Возрастная категория 12+.