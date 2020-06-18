В УГМК завершается изготовление гигантского кессона для шахтной печи

ТАСС, 18 июня. В ремонтно-механическом цехе филиала "Производство сплавов цветных металлов" АО "Уралэлектромедь" (предприятие металлургического комплекса УГМК, Верх-Нейвинский, Свердловская область), завершается изготовление кессона для охлаждающей системы шахтной печи "Производства полиметаллов" (город Кировград, Свердловская область). Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Уральской горно-металлургической компании.

Агрегат имеет длину 8 метров, в его состав входит 23 многоэлементных позиций, всего - 106 деталей. Их соединили друг с другом сваркой, общая длина сварных швов составит 700 метров.

Изготовление кессона прошло в четыре этапа под тщательным присмотром специалистов отдела технического контроля. На первом этапе – выполнение заготовок из стального проката. На втором все заготовки прошли зачистку и обработку на станках. Далее слесари по сборке металлоконструкций соединили детали в единое целое и окончательно проверили геометрические параметры: размеры, форму, правильность комплектования. Четвертый этап – заваривание швов – подходит к своему завершению.

"Конструкцию таких размеров мы изготавливаем впервые и подходим к этому процессу со всей ответственностью. К кессону предъявляют повышенные требования, поскольку он будет эксплуатироваться под давлением в экстремальных условиях при рабочей температуре плюс 200 градусов. Малейшие недостатки сварного шва могут привести к разрыву сосуда", - отметил заместитель начальника цеха Евгений Бессонов.

После заваривания всех швов будет проведено гидроиспытание с помощью насоса высокого давления на герметичность. Готовое изделие планируется отправить к заказчику в конце июня.

"УГМК-Холдинг" управляет более 40 предприятиями различных отраслей промышленности в 14 регионах России и за рубежом. Компания является единственным российским производителем цинка, вторым по величине производителем меди, также выпускает стальной прокат, драгоценные металлы и добывает уголь.

Кессон – теплоотводящий элемент, предназначенный для охлаждения стенок и свода плавильной печи. Устройство представляет собой герметичную емкость, внутри которой циркулирует охлаждающая жидкость под давлением. Повышенное давление необходимо, чтобы повысить температуру кипения жидкости и не допустить ее превращения в пар.