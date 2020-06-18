В Москве началась аккредитация на акции "Линия памяти" и "Вахта памяти. Вечный огонь"

Москва, 18 июня. Начинается аккредитация на ежегодные патриотические акции "Линия памяти" и "Вахта памяти. Вечный огонь", организованные департаментом культуры города Москвы.

Акция "Линия памяти"

Дата проведения: 21-22 июня 2020 г.

Место проведения: Крымская набережная

Время проведения: 21:00 21.06 – 00:00 22.06

На Крымской набережной в парке искусств "Музеон" будет создано 1418 инсталляций, каждая из которых символизирует один день Великой Отечественной войны и представляет собой подиум с надписью и установленной на нем свечой. Первую свечу, установленную на дате 22 июня 1941 года, зажжет руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Владимирович Кибовский. Поддерживать огонь "Линии памяти" будут 50 волонтеров. При этом если проходящие мимо люди захотят зажечь свечу у какой-либо даты, им будет предоставлена такая возможность. Увидеть инсталляцию из 1418 свечей можно будет до 23:59 22 июня.

Тайминг акции:

21.00 Полная готовность к акции, звучит симфоническая музыка.

21.58 Начало акции.

22.00 Начало зажигания свечей. Волонтеры стоят с зажженными свечами около даты 22 июня 1941 г. и предлагают всем желающим зажечь свечу, выбрать дату, памятную для их семей, и разместить свечу на подставке.

04.00 Звучат сигналы позывных "Говорит Москва" и документальная запись объявления Ю. Левитана о начале Великой Отечественной войны. Наступает Минута Молчания.

04.00 – 23.59 Фоновая симфоническая музыка.

Акция "Вахта памяти. Вечный огонь"

Дата проведения: 22 июня 2020 г.

Место проведения: Александровский сад

Время проведения: 03:00 – 04:30

Акция посвящена Дню памяти и скорби – дню начала Великой Отечественной войны. Акция пройдет в Москве уже в 29-й раз при поддержке Правительства Москвы. Участники акции - юноши и девушки из молодежных объединений, общественных организаций и патриотических клубов - почтут память павших за Родину и возложат цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

Тайминг акции:

03.00 – 03.55 Сбор участников Акции на Манежной площади, у шатра, в котором происходит раздача цветов и мемориальных свечей. Переход в Александровский сад и построение участников "Вахты Памяти".

03.55 – 04.00 Участники акции подходят к Вечному огню и Могиле Неизвестного Солдата. Зажигают мемориальные свечи.

04.00 – 04.03 Смена Почетного караула у Вечного огня.

04.03 – 04.08 Звучит документальная запись объявления Ю. Левитана о начале Великой Отечественной войны. Наступает Минута Молчания.

04.08 – 04.29 Участники Акции проводят возложение цветов и установку памятных свечей.

04.30 Завершение Мемориальной Акции.

Для аккредитации необходимо предоставить ФИО, название СМИ, должность, контактные данные, список оборудования.

Аккредитация проводится до 19 июня 19:00, на каждую площадку отдельно.

Контакты для аккредитации: Анна Шельпук +7-909-643-75-72, Ольга Очнева +7 977 304-04-02, kulturapress-mos@yandex.ru

В 2020 году в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и введением в Москве режима повышенной готовности акции состоятся в усеченном формате. Акция "Линия памяти" пройдет без театрально-концертной программы и участия зрителей. Несмотря на это, все желающие, которые захотят установить свечу на Крымской набережной, смогут это сделать.

Возрастная категория: 6+.